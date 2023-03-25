Игорь Никитин: «У Чеховича первый год, высокие требования. Нам не хочется, чтобы он свалился в штопор. Даем ему отдохнуть»

высказался после победы в пятом матче плей-офф с (1:0, 2-3).

« – это опытный парень, взрослый. Поэтому, прежде всего, он внес солидность в игру звена и команды.

У Чеховича первый год, высокие требования. Я надеюсь, что это время на адаптацию. Нам не хочется, чтобы он свалился в штопор. Мы даем ему отдохнуть. На свежести он может реализовать свои сильные качества.

выводили из себя и он может расплескать эмоции в таких моментах, как со Слепышевым? Это тоже опыт. Молодой парень. Это только дураки не учатся на своих ошибках, а мы все люди и учимся на своих ошибках. Рашид поговорит с ним, подскажет, и мы скорректируем», – сказал главный тренер « ».