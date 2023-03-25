Игорь Никитин: «У Чеховича первый год, высокие требования. Нам не хочется, чтобы он свалился в штопор. Даем ему отдохнуть»

Теги ЦСКА Локомотив Егор Аверин Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Иван Чехович Даниил Исаев Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин высказался после победы в пятом матче плей-офф с ЦСКА (1:0, 2-3).

«Егор Аверин – это опытный парень, взрослый. Поэтому, прежде всего, он внес солидность в игру звена и команды.

У Чеховича первый год, высокие требования. Я надеюсь, что это время на адаптацию. Нам не хочется, чтобы он свалился в штопор. Мы даем ему отдохнуть. На свежести он может реализовать свои сильные качества.

Исаева выводили из себя и он может расплескать эмоции в таких моментах, как со Слепышевым? Это тоже опыт. Молодой парень. Это только дураки не учатся на своих ошибках, а мы все люди и учимся на своих ошибках. Рашид поговорит с ним, подскажет, и мы скорректируем», – сказал главный тренер «Локомотива».

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1 комментарий

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KSA1985
Спасибо за победу. Но последнее большинство.... Катайте в чужой зоне, как это делаете обычно, так нет, надо упростить задачу сопернику и сами завозим её в свою зону. Парадокс. Но всё равно, спасибо за победу.
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