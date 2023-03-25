Никитин после 1:0 с ЦСКА: «В следующем матче легче не будет, цена у него такая же. Лучшего момента для роста команды и не придумаешь»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал победу в матче плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (1:0, 2-3).

«Да что здесь комментировать – мы просто заслужили играть следующую игру. Готовимся.

Близкий к идеальному матч? Всегда есть над чем работать. Скажем так, сегодня мы были более последовательны. Тяжелая серия с опытным соперником, поэтому цена этих импульсов очень высока. Сегодня мы были в этом лучше, потому и победили.

Помогают ли такие победы улучшить психологию? 100 процентов. Это практический опыт. Но это только определенная ступенька. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующему матчу, в котором легче не будет, потому что у него такая же цена. Думаю, что лучшего момента для роста команды и не придумаешь.

Команда сегодня ждала, когда ЦСКА откроется? Наверное, из сценария игры так вытекает, но мы не ждали ошибки ЦСКА. Создавали моменты, но просто перед третьим периодом сказали парням, что цена ошибки высока, но нужно хотеть выиграть, а не бояться ошибиться», – сказал главный тренер «Локомотива».

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6 комментариев

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*BG*
Ответ Отари Церцвадзе
Локомотив поздравляю с победой. Так держать. Надо пройти такой ЦСКА. Они играют не ас. Ждут когда вы ошибётесь. А вы можете ошибаться. Это видно по ходу серий. Не сделайте им подарок. Они этого не заслуживают. Лучше сделайте нам, болельщикам Локомотива праздник. Мы вас верим и желаем вас парни победы.
Отари, генацвале. Где пропадал? Я уже волноваться за тебя начал.
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цэсемьэр
Ответ AAAARMEEC
Просто есть в ЦСКА такой тупой защитник по фамилии ДЫБЛЕНКО,который каждый раз подставляет свою команду глупыми удалениями.Вот и сегодня он удалился дважды,на втором его удалении нас наказали. Не думаю что сегодня Локо смог бы победить ЦСКА в равных составах.Цска проиграл свой очередной матч ,из-за своих глупых удалений. Могли бы спокойно сегодня выиграть и готовиться к играм с Ска.А так все начинается с нуля. Мазохизм по армейски((
в каждой команде есть свой герой
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Евгений Истомин
Ответ Отари Церцвадзе
Локомотив поздравляю с победой. Так держать. Надо пройти такой ЦСКА. Они играют не ас. Ждут когда вы ошибётесь. А вы можете ошибаться. Это видно по ходу серий. Не сделайте им подарок. Они этого не заслуживают. Лучше сделайте нам, болельщикам Локомотива праздник. Мы вас верим и желаем вас парни победы.
Кто чего заслуживает покажет последний матч серии.
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AAAARMEEC
Просто есть в ЦСКА такой тупой защитник по фамилии ДЫБЛЕНКО,который каждый раз подставляет свою команду глупыми удалениями.Вот и сегодня он удалился дважды,на втором его удалении нас наказали. Не думаю что сегодня Локо смог бы победить ЦСКА в равных составах.Цска проиграл свой очередной матч ,из-за своих глупых удалений. Могли бы спокойно сегодня выиграть и готовиться к играм с Ска.А так все начинается с нуля. Мазохизм по армейски((
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Сергей Жарковский
Локомотив победил армейцев на их территории! Ждём победы в Ярославле!!!🤗
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Отари Церцвадзе
Локомотив поздравляю с победой. Так держать. Надо пройти такой ЦСКА. Они играют не ас. Ждут когда вы ошибётесь. А вы можете ошибаться. Это видно по ходу серий. Не сделайте им подарок. Они этого не заслуживают. Лучше сделайте нам, болельщикам Локомотива праздник. Мы вас верим и желаем вас парни победы.
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