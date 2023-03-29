«Адмирал» продлил контракт с главным тренером Тамбиевым на 1 сезон
«Адмирал» продлил контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым на 1 год.
Это произошло во время пресс-конференции клуба из Владивостока по итогам выступлений в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В текущем сезоне «Адмирал» добился лучшего результата за все время выступлений в КХЛ (с 2013 года). Команда под руководством 52-летнего специалиста впервые в истории дошла до 2-го раунда Кубка Гагарина.
Это был первый полный сезон в КХЛ для Тамбиева. До этого он дважды становился чемпионом ВХЛ – с казахстанской «Сарыаркой» и санкт‑петербургским «Динамо».
54 в Омске есть разница. Бабло
Всегда решает.
Всё занаво начать придётся.