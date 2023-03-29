«Адмирал» продлил контракт с главным тренером Тамбиевым на 1 сезон

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

«Адмирал» продлил контракт с главным тренером Леонидом Тамбиевым на 1 год.

Это произошло во время пресс-конференции клуба из Владивостока по итогам выступлений в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

В текущем сезоне «Адмирал» добился лучшего результата за все время выступлений в КХЛ (с 2013 года). Команда под руководством 52-летнего специалиста впервые в истории дошла до 2-го раунда Кубка Гагарина. 

Это был первый полный сезон в КХЛ для Тамбиева. До этого он дважды становился чемпионом ВХЛ – с казахстанской «Сарыаркой» и санкт‑петербургским «Динамо».

11 комментариев

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Юлия Закаблукова
Почему из вхл лушие команды не выходят в кхл, а худшие команды кхл вылетают ниже, как в футболе?? Играют одни и те-же команды
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Евгений Мешков
Ответ Олег
Конечно за 24м или за 54 в Омске есть разница. Бабло Всегда решает.
конечно, он же не сумасшедший
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Олег
Ответ Евгений Мешков
под модель игры Тамбиева какие-то особо техничные игроки не нужны, нужен рабочий класс, таких наберут если будет необходимость. Что касается Шулака, то он в любом бы случае уходил, на него бешенный спрос
Конечно за 24м или за
54 в Омске есть разница. Бабло
Всегда решает.
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Ramzez II
отличная новость.
+1
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+1
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Евгений Мешков
Ответ Олег
Это хорошо, но почему состав начали дербанить. Всё занаво начать придётся.
под модель игры Тамбиева какие-то особо техничные игроки не нужны, нужен рабочий класс, таких наберут если будет необходимость. Что касается Шулака, то он в любом бы случае уходил, на него бешенный спрос
+2
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+2
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Виталик Кравченко
Ответ йозе марино
странно конечно, думал на него будет охота топ клубов)
Скорее всего, через год и будет охота, особенно, если докажет, что этот сезон не был случайностью.
+9
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+9
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Виталик Кравченко
Отличная новость! Первый сезон и так выстрелить. Надеюсь, этот первый блин был комом и дальше будет только лучше 😄⚓
+2
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Олег
Это хорошо, но почему состав начали дербанить.
Всё занаво начать придётся.
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йозе марино
странно конечно, думал на него будет охота топ клубов)
+3
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+3
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Al Al
Лучшее решение для обеих сторон.
+4
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+4
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Александр Смирнов
вот и славненько.
+4
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