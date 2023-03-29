«Адмирал» продлил контракт с главным тренером Тамбиевым на 1 сезон

« » продлил контракт с главным тренером на 1 год.

Это произошло во время пресс-конференции клуба из Владивостока по итогам выступлений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В текущем сезоне «Адмирал» добился лучшего результата за все время выступлений в КХЛ (с 2013 года). Команда под руководством 52-летнего специалиста впервые в истории дошла до 2-го раунда Кубка Гагарина.

Это был первый полный сезон в для Тамбиева. До этого он дважды становился чемпионом ВХЛ – с казахстанской «Сарыаркой» и санкт‑петербургским «Динамо».