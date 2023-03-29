«Кожевников – легенда. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте по делу». Гендиректор «Адмирала» о критике Тамбиева

Теги КХЛ Александр Кожевников Леонид Тамбиев Адмирал Чемпионат.com Алексей Ан Хоккей

Гендиректор «Адмирала» подверг критике Александра Кожевникова за его слова о клубе. 

Двукратный олимпийский чемпион ранее негативно высказывался о главном тренере клуба из Владивостока Леониде Тамбиеве

«Конечно, Леонид Григорьевич хотел резко ответить на эти негативные высказывания. Я его попросил не реагировать на это, потому что, как говорится, собака лает, караван идет. Посмотрите на табло, на результат, которого достиг «Адмирал».

Кожевников – легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте говорить по делу», – сказал Алексей Ан. 

Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»

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18 комментариев

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Огюст
"Каравану" можно было и самому дать свой ответ на лай в его сторону , чего постеснялся !
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Игорь Васильев
Ответ Al561
Аполитично рассуждаешь, товарищ Ан! Видишь мир, понимаешь ли, только из окошка своего клубного офиса)) Кожевников учил стоять на коньках товарища Путина В.В.! А где его воспитанник всем известно, я полагаю. Так что товарищ Кожевников у нас и здравница, и кузница, и житница!))
Не каждый тренер воспитает лучшего бомбардира НХЛ!
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Персональные данные Номер 67327384
Его воспитанники в Госдуме прокладки протирали
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мик джагер
А он разве Тренер.....он же игрок, можно сказать и Легендарный. ....
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Кот под ногами майора
Ответ Alexey Vysokov
И Назарова туда до кучи
куча - очень подходящее слово)
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Dilmas
Все правильно, все по делу.
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йозе марино
Где его воспитанники?(воспитание)
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Alexey Vysokov
Ответ Александр Колосов
Кожеве надо в штаб к Ротенбергу в СКА, чтобы усилить концентрацию кринжа в одном клубе. К тому же, задница, которую нужно лизать, будет ближе к Александру
И Назарова туда до кучи
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цэсемьэр
а вот и конкретика о диванных экспертах и бывших профессионалах подоспела😁
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Геннадий Тимченко
Ответ Амфитрион
Его клуб - любой, которому покровительствуют власти. В лизоблюдстве Кожевников точно многого достиг, не надо принижать его заслуги.
далеко не каждый хоккеист смог пристроить дочурку в ГосДуму - настоящий патриот👏
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Radik_2.0
В Лос-Анджелесе. там у него была хоккейная школа. потом вроде как особо воспитанием молодого поколения не занимался. могу ошибаться
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Al561
Аполитично рассуждаешь, товарищ Ан!
Видишь мир, понимаешь ли, только из окошка своего клубного офиса))
Кожевников учил стоять на коньках товарища Путина В.В.!
А где его воспитанник всем известно, я полагаю.
Так что товарищ Кожевников у нас и здравница, и кузница, и житница!))
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Rialto
Так Кожевников честно признался ося, что он не тренер, потому и не тренирует.
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миролюбивый
Ответ Ыжык
Легенда Красного Белого
Я бы сказал - легенда и знаток красного и белого. :)))
+2
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Александр Колосов
Кожеве надо в штаб к Ротенбергу в СКА, чтобы усилить концентрацию кринжа в одном клубе. К тому же, задница, которую нужно лизать, будет ближе к Александру
+9
-2
+7
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Амфитрион
Его клуб - любой, которому покровительствуют власти. В лизоблюдстве Кожевников точно многого достиг, не надо принижать его заслуги.
+5
-1
+4
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крок 58
Резко он высказывался о Хартли…
А это так, пожурил по свойски…))
+2
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Ыжык
Легенда Красного Белого
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