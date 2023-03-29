«Кожевников – легенда. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте по делу». Гендиректор «Адмирала» о критике Тамбиева

Гендиректор « » подверг критике за его слова о клубе.

Двукратный олимпийский чемпион ранее негативно высказывался о главном тренере клуба из Владивостока Леониде Тамбиеве.

«Конечно, Леонид Григорьевич хотел резко ответить на эти негативные высказывания. Я его попросил не реагировать на это, потому что, как говорится, собака лает, караван идет. Посмотрите на табло, на результат, которого достиг «Адмирал».

Кожевников – легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте говорить по делу», – сказал Алексей Ан.

Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»