«Кожевников – легенда. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте по делу». Гендиректор «Адмирала» о критике Тамбиева
Гендиректор «Адмирала» подверг критике Александра Кожевникова за его слова о клубе.
Двукратный олимпийский чемпион ранее негативно высказывался о главном тренере клуба из Владивостока Леониде Тамбиеве.
«Конечно, Леонид Григорьевич хотел резко ответить на эти негативные высказывания. Я его попросил не реагировать на это, потому что, как говорится, собака лает, караван идет. Посмотрите на табло, на результат, которого достиг «Адмирал».
Кожевников – легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Но где его воспитанники? Где его клуб, который чего-то достиг? Давайте говорить по делу», – сказал Алексей Ан.
Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»
Видишь мир, понимаешь ли, только из окошка своего клубного офиса))
Кожевников учил стоять на коньках товарища Путина В.В.!
А где его воспитанник всем известно, я полагаю.
Так что товарищ Кожевников у нас и здравница, и кузница, и житница!))
А это так, пожурил по свойски…))