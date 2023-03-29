Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»
Владислав Третьяк считает, что в следующем году в КХЛ надо провести перекрестный плей-офф.
Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.
«Финал Запада будет очень интересным. СКА отдыхал, ЦСКА же потрудился, проходя серии с «Северсталью» и «Локомотивом». Первые матчи финала будут очень интересными. Посмотрим, как ЦСКА восстановит свои силы.
Не устал ли я от постоянных армейских дерби в финалах Запада? На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз.
Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у СКА. Они нам пока никаких подробностей не дали», – сказал президент Федерации хоккея России.
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