Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»

Теги ЦСКА СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк считает, что в следующем году в КХЛ надо провести перекрестный плей-офф.

Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет со СКА в финале Западной конференции в пятый раз подряд.

«Финал Запада будет очень интересным. СКА отдыхал, ЦСКА же потрудился, проходя серии с «Северсталью» и «Локомотивом». Первые матчи финала будут очень интересными. Посмотрим, как ЦСКА восстановит свои силы.

Не устал ли я от постоянных армейских дерби в финалах Запада? На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз.

Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у СКА. Они нам пока никаких подробностей не дали», – сказал президент Федерации хоккея России.

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20 комментариев

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Ильнур Хасанов
Отправьте ска на восток. Было бы очень инетересно посмотреть. Только на востоке идут зарубы на смерть.
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невропатолог
Ответ Владимир Кубарь
Лучше Ротена в Сибирь сослать с его шоблой.
Да? А н@#й он нам нужен?! Себе оставьте.
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Petran_grek
болеем за восток ,чтоб надрали в финале!
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Антон Чугунов
Их надо свести в первом раунде. Какие позиции они займут в регулярном сезоне, не учитывать!
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Илья Сиднев
Ответ Алексей Степанов
Сначала сделали из них базовые клубы для сборной. Как только сборную отстранили,то ему видити ли одни и те же финалы надоели
И не говори 🤦
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Kimi-Rus
зачем вообще эти зоны нужны в плове - пролететь 5-6 часов на частном самолёте такая проблема? вряд ли они приезжают за 3 часа в аэропорт для регистрации и сдачи багажа, а потом по часу сидят у выхода на посадку. Та же Казань, Уфа в паре часов лёта от Москвы и Питера.
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Кеша
Ответ Petran_grek
надо создать естественную конкуренцию ,и все будет хорошо!
Естественная конкуренция с неограниченным потолком зарплат уже была .
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Валера Синюков
Ответ Любитель побеждать
Даже Третьяк уже это понял
Да Третьяк кулацкий подпивала, что скажут, то и делает.
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Кеша
Вы лучше выдающегося тренера отправьте тренировать Сочи с бюджетом 315 млн . Тогда , возможно , будет финал Запада Сочи : ЦСКА. А то очень часто читаю про какую-то систему . Хочу увидеть систему в Сочи . Идея перекрестного плей офф отличная и давно должна была быть реализована . Представляю, как СКА летает во Владивосток .
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Dmitry Tendersfm
Ответ Иван Попов
Давно пора. Но как назло, в следующем году кто-то из этой пары вдруг не выйдет)
В таком случае все вернут на свои места, ибо не гоже))
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Dimon174rus
Ответ Владимир Кубарь
Лучше Ротена в Сибирь сослать с его шоблой.
Будет базовый клуб сборной)))
+3
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Любитель побеждать
Даже Третьяк уже это понял
+2
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Алексей Степанов
Сначала сделали из них базовые клубы для сборной. Как только сборную отстранили,то ему видити ли одни и те же финалы надоели
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norg
СКА выбирает, как им играть, понятно )
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Владимир Кубарь
Лучше Ротена в Сибирь сослать с его шоблой.
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Petran_grek
надо создать естественную конкуренцию ,и все будет хорошо!
+6
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snipe
Подняли хоккей с колен, понастроили коробок по всей стране - но нет, опять СКА и ЦСКА играют в финале Запада!..
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Clever_mind
Опять 25... Сопротивляются ска и цска переводу Ак Барса на запад. Это решило бы проблему
+6
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Иван Попов
Давно пора. Но как назло, в следующем году кто-то из этой пары вдруг не выйдет)
+6
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Денис Фадеев
то есть прямо сказал, кто принимает все решения) молодец
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