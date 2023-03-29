Есмантович о 7-м матче с «Локомотивом»: «ЦСКА оказался поинтересней, чем они. Особенно в завершении»

считает, что в седьмом матче ЦСКА был поинтересней, чем « ».

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции , где встретится со СКА.

«Есть везение и разного рода мелочи, которые в той или иной мере влияют на результат. Сегодня мы оказались поинтересней, чем они, особенно в завершении [атак].

Идем дальше, смотрим, готовимся, ищем свои ошибки», – сказал президент .