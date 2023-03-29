Третьяк о рекомендациях МОК: «Дискриминация. Как можно, если одним разрешают, другим нет. Считаю, это неправильно»

считает дискриминацией условия МОК по допуску россиян к турнирам.

«У меня нет слов, какая-то надежда была, но по-моему, они ее не дали. Сделано так, чтобы все отказались, МОК ничего хорошего не сказал.

Конечно, это дискриминация. Как можно, если одним разрешают, другим нет. Считаю, это неправильно», – заявил президент Федерации хоккея России.

МОК рекомендовал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные