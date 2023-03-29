Вайсфельд об ИИХФ: «Нас отстранили, а мы продолжаем выполнять их требования. Можем приостановить членство. Когда нас вернут, тогда и продолжим»

прокомментировал слова о календаре и выходе из ИИХФ.

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

– Под идеей Ларионова можно подписаться. Но есть одно но. Наверное, мы не знаем каких-то нюансов. Вот ИИХФ нас отстранила. Ну и мы тогда можем приостановить членство в ней. Когда нас вернут, тогда и продолжим. Никто же не против участвовать в чемпионатах мира.

А так получается: нас отстранили, мы продолжаем выполнять их требования. Я не могу ответить на вопрос, почему так происходит. То, что предлагает Ларионов, понятно: проводить сезон до июня, логичное решение. Чего мы в феврале заканчиваем в хоккей играть? Это же зимний вид спорта.

– ИИХФ запрещает организовать сезон в КХЛ так, как нам нужно?

– Не то чтобы запрещает. Я так понял, нужно закладывать в нем паузы на время проведения этапов , чемпионата мира. Но, поскольку нас отстранили от участия в международных турнирах, зачем эти паузы? Как-то это выглядит нелогично. Повторюсь, наверное, есть какие-то объяснения этому, о которых мы не знаем.

– Роман Ротенберг сказал в ответ на слова Ларионова, что выходить из ИИХФ не нужно, потому что Россию могут вернуть на международную арену «хоть завтра».

– Выходить из ИИХФ не нужно, я тоже так считаю. Просто приостановить общие дела. Не могут же они нам вообще запретить играть в хоккей, в конце концов, – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»

Игорь Ларионов: «Нам сегодня не совсем интересно быть частью ИИХФ. Надо строить независимую лигу»