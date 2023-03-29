Вайсфельд об ИИХФ: «Нас отстранили, а мы продолжаем выполнять их требования. Можем приостановить членство. Когда нас вернут, тогда и продолжим»

Теги ФХР ИИХФ Евротур Сборная России по хоккею Леонид Вайсфельд Игорь Ларионов КХЛ ЧМ по хоккею календарь Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал слова Игоря Ларионова о календаре КХЛ и выходе из ИИХФ.

Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

– Под идеей Ларионова можно подписаться. Но есть одно но. Наверное, мы не знаем каких-то нюансов. Вот ИИХФ нас отстранила. Ну и мы тогда можем приостановить членство в ней. Когда нас вернут, тогда и продолжим. Никто же не против участвовать в чемпионатах мира.

А так получается: нас отстранили, мы продолжаем выполнять их требования. Я не могу ответить на вопрос, почему так происходит. То, что предлагает Ларионов, понятно: проводить сезон до июня, логичное решение. Чего мы в феврале заканчиваем в хоккей играть? Это же зимний вид спорта.

– ИИХФ запрещает организовать сезон в КХЛ так, как нам нужно?

– Не то чтобы запрещает. Я так понял, нужно закладывать в нем паузы на время проведения этапов Евротура, чемпионата мира. Но, поскольку нас отстранили от участия в международных турнирах, зачем эти паузы? Как-то это выглядит нелогично. Повторюсь, наверное, есть какие-то объяснения этому, о которых мы не знаем.

– Роман Ротенберг сказал в ответ на слова Ларионова, что выходить из ИИХФ не нужно, потому что Россию могут вернуть на международную арену «хоть завтра».

– Выходить из ИИХФ не нужно, я тоже так считаю. Просто приостановить общие дела. Не могут же они нам вообще запретить играть в хоккей, в конце концов, – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»

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13 комментариев

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Marsbek Docoev
Ответ Хрен Винтов
Вот только потом, придется начинать с группы D подниматься. Никто место в элитном дивизионе сохранять не будет.
Мне кажется лучше начинать,когда позовут если конечно, с дивизиона хоть E
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Iuasamotu
Выйдете их ИИХФ то после возвращения окажетесь в самых низших лигах и будете как футболисты, играть с Ираком и Киргизией
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catcher69
это примерно как купить билет на транвай но на зло кондуктору пойти пешком...))))))
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Deathspell Omega
Ответ Хрен Винтов
Вот только потом, придется начинать с группы D подниматься. Никто место в элитном дивизионе сохранять не будет.
И что, это проблема?
+2
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mitos
Будет смешно если мы еще им платим за время простоя..
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Хрен Винтов
Вот только потом, придется начинать с группы D подниматься. Никто место в элитном дивизионе сохранять не будет.
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dosatuy
Когда касается вопрос бабок еврей всегда здраво рассуждает.
+4
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Сергей Жарковский
Приостановить конечно, а лучше всего послать их и делать как нам нужно
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Александр Невский
Абсолютно правильно сказал Вайсфельд .
+5
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Ыжык
Ну все вроде логично. В различные сборные из КХЛ не берут, саму сборную не пускают. Зачем хоккеисты сидят пол года без хоккея. Пусть отрабатывают свои миллионы по полной. Закончили в июне, пару месяцев в отпуск, и снова играть. Они за такой отпуск форму не будут терять, а клубы будут зарабатывать продавая билеты.
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Раменки за Динамо
Какой же Вайсфельд скользкий...
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gja
То ли он на двух стульях пытается усидеть, то ли ничего не "так понимает"...
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Clever_mind
И запрещенные препараты игрокам колоть. Сейчас от этого спасает только ИИХФ. Если выйти из под их требований, то применение допинга обретет массовый характер. Что в НХЛ частично практикуется уже давно
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