Тамбиев об «Адмирале»: «Планка поднята очень высоко. Главное – сохранить сильные позиции по составу и селекции. Есть шорт-лист»

высказался о продолжении работы с « ».

Сегодня стало известно, что клуб продлил контракт с 52-летним специалистом на один год.

В текущем сезоне «Адмирал» добился лучшего результата за все время выступлений в (с 2013 года). Команда впервые в истории дошла до 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Хоккейный бум во Владивостоке, планка поднята очень высоко. Сейчас главное – сохранить сильные позиции по составу команды и селекции, добавив недостающие позиции, которые мы все видим, что они есть, что их нужно однозначно усиливать. Это и статистика показала, и сезон.

Есть уже подписанные игроки. Есть те, с кем мы начали переговоры. Есть шорт‑лист, кого бы мы хотели видеть. Мы ведем прозрачную работу в этом направлении», – сказал главный тренер клуба из Владивостока.