Тамбиев об «Адмирале»: «Планка поднята очень высоко. Главное – сохранить сильные позиции по составу и селекции. Есть шорт-лист»

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев высказался о продолжении работы с «Адмиралом». 

Сегодня стало известно, что клуб продлил контракт с 52-летним специалистом на один год. 

В текущем сезоне «Адмирал» добился лучшего результата за все время выступлений в КХЛ (с 2013 года). Команда впервые в истории дошла до 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Хоккейный бум во Владивостоке, планка поднята очень высоко. Сейчас главное – сохранить сильные позиции по составу команды и селекции, добавив недостающие позиции, которые мы все видим, что они есть, что их нужно однозначно усиливать. Это и статистика показала, и сезон.

Есть уже подписанные игроки. Есть те, с кем мы начали переговоры. Есть шорт‑лист, кого бы мы хотели видеть. Мы ведем прозрачную работу в этом направлении», – сказал главный тренер клуба из Владивостока. 

3 комментария

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Сергей Орлов
Ответ Хрен Винтов
Ну не будет же он играть в закрытый хоккей с топ игроками! Не может он принимать предложения от сильнейших клубов. А в Адмирале он в своей тарелке.
Билялетдинов же может. Никитин может. Кудашов (хотя состав попроще) может. Хотя смотреть на это, конечно же, невозможно.
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Хрен Винтов
Ответ Сергей Орлов
Зря остался
Ну не будет же он играть в закрытый хоккей с топ игроками!
Не может он принимать предложения от сильнейших клубов. А в Адмирале он в своей тарелке.
0
0
0
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Сергей Орлов
Зря остался
0
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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