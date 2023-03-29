«Хотим успокоить всех диванных экспертов и бывших профессионалов». Гендиректор «Адмирала» о новом контракте Тамбиева

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Алексей Ан Хоккей

Гендиректор «Адмирала» назвал новый контракт Леонида Тамбиева ответом диванным экспертам. 

Сегодня на итоговой пресс-конференции клуб из Владивостока продлил контракт с главным тренером на 1 сезон. 

«Мы хотим успокоить всех диванных экспертов и бывших профессионалов, что Леонид Григорьевич продолжит с нами сотрудничество. Делать дело, которое он любит и исполняет на все 200 процентов. Мы доверяем ему от и до.

И в этом сезоне мы достигли такого результата благодаря человеку, который творил, что хотел.

А мы ему старались только помочь во всех просьбах. Мы предложили продолжить сотрудничество, и Тамбиев не отказался, – сказал Алексей Ан. 

Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
Ответ sed3009
Без диванных экспертов (я так понимаю он имел ввиду болельщиков) вы ваще никому не нужны.
болельщики Адмирала готовы Тамбиева на руках носить, так что это точно не про них.
критикуют же чаще всего комментаторы и бывшие хоккеисты (тренеры), которых не устраивает то или другое, но сами они абсолютно ни на что не способны - поэтому и диванные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WildRiver
Ответ Александр Невский
диванные эксперты это болельщики Магнитогорска и Салавата.
Потекла желчь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Колпиков
Ответ sed3009
Без диванных экспертов (я так понимаю он имел ввиду болельщиков) вы ваще никому не нужны.
Тут скорее в огород кожевникова булыжник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Кожевников желчью изойдет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
диванные эксперты это болельщики Магнитогорска и Салавата.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
А разговоров то, разговоров... А пафоса сколько...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sed3009
Без диванных экспертов (я так понимаю он имел ввиду болельщиков) вы ваще никому не нужны.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
barsik94
Адмирал и играл противно, и ведет себя противно) как будто до финала КГ дошли, корона выросла
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Punisher62
Уфь-уфь-уфь... сколько понтов-то! Ну ладно бы, если на 5 лет заключили, на год подписали и теперь весь сезон будут через плечо плевать и пухнуть важности...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Да нам всем пофиг, что там успокаивать то. Ваши проблемы чем вы там занимаетесь.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Илья
Пафоса то сколько...
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
Тамбиевский волк !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий