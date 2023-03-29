«Хотим успокоить всех диванных экспертов и бывших профессионалов». Гендиректор «Адмирала» о новом контракте Тамбиева

Гендиректор « » назвал новый контракт ответом диванным экспертам.

Сегодня на итоговой пресс-конференции клуб из Владивостока продлил контракт с главным тренером на 1 сезон.

«Мы хотим успокоить всех диванных экспертов и бывших профессионалов, что Леонид Григорьевич продолжит с нами сотрудничество. Делать дело, которое он любит и исполняет на все 200 процентов. Мы доверяем ему от и до.

И в этом сезоне мы достигли такого результата благодаря человеку, который творил, что хотел.

А мы ему старались только помочь во всех просьбах. Мы предложили продолжить сотрудничество, и Тамбиев не отказался, – сказал Алексей Ан.

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