«Хотим успокоить всех диванных экспертов и бывших профессионалов». Гендиректор «Адмирала» о новом контракте Тамбиева
Гендиректор «Адмирала» назвал новый контракт Леонида Тамбиева ответом диванным экспертам.
Сегодня на итоговой пресс-конференции клуб из Владивостока продлил контракт с главным тренером на 1 сезон.
«Мы хотим успокоить всех диванных экспертов и бывших профессионалов, что Леонид Григорьевич продолжит с нами сотрудничество. Делать дело, которое он любит и исполняет на все 200 процентов. Мы доверяем ему от и до.
И в этом сезоне мы достигли такого результата благодаря человеку, который творил, что хотел.
А мы ему старались только помочь во всех просьбах. Мы предложили продолжить сотрудничество, и Тамбиев не отказался, – сказал Алексей Ан.
Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»
критикуют же чаще всего комментаторы и бывшие хоккеисты (тренеры), которых не устраивает то или другое, но сами они абсолютно ни на что не способны - поэтому и диванные.