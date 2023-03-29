Суд поддержал взыскание 25 млн долларов в пользу Радулова с экс-банкира. Кассационная жалоба отклонена

Теги Ак Барс происшествия Александр Радулов бизнес КХЛ Р-Спорт деньги Хоккей

Суд поддержал взыскание с экс-банкира 25 млн долларов в пользу Александра Радулова.

Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые взыскали более 25 млн долларов с экс-бенефициара «Транснационального банка» Сергея Кононова, сообщает «Р-Спорт».

Окружной суд отклонил кассационную жалобу Кононова на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и январское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В решении суда говорится, что 14 апреля 2015 года, на следующий день после отзыва лицензии у «Транснационального банка», Радулов и Кононов заключили договор, по условиям которого хоккеист «Ак Барса» обязался купить у банкира долю в ООО «Дисконт Центр XXI» стоимостью 4 млн рублей.

Кононов обязался в течение 3 лет выплатить Радулову по частям более 18,8 млн долларов. Банкир также должен был выплачивать ежегодно проценты на невыплаченную часть суммы из расчета 5% годовых. Позже стороны продлили действие соглашения на год и снизили процентную ставку до 3,5% годовых.

15 апреля 2015 года Радулов купил долю в ООО «Дисконт Центр XXI», и стороны заключили предварительный договор, по условиям которого хоккеист обязался до 15 апреля 2018 года продать компанию обратно Кононову в случае исполнения ответчиком принятого на себя денежного обязательства.

Кононов обязательства по соглашению не выполнил. Деньги в размере более 18,8 млн долларов не выплачены Радулову до сих пор.

В итоге суд первой инстанции взыскал с Кононова в пользу Радулова более 18,8 млн долларов основного долга, более 2,6 млн долларов договорных процентов и более 3,6 млн долларов процентов за пользование чужими денежными средствами. Апелляционный суд оставил решение без изменения.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айнур Билалов
обанкротится банкир, и все
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
С 4 млн. рублей - до 18,8 млн.долларов за три года!!!! Это что за схема???? Тут пора ФСБ с прокуратурой вмешиваться...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Бизнес играет в хоккей 🏒
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
жизнь налаживается у Санька😁
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий