Суд поддержал взыскание 25 млн долларов в пользу Радулова с экс-банкира. Кассационная жалоба отклонена

Суд поддержал взыскание с экс-банкира 25 млн долларов в пользу .

Арбитражный суд Московского округа согласился с двумя нижестоящими инстанциями, которые взыскали более 25 млн долларов с экс-бенефициара «Транснационального банка» Сергея Кононова, сообщает «Р-Спорт».

Окружной суд отклонил кассационную жалобу Кононова на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы и январское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В решении суда говорится, что 14 апреля 2015 года, на следующий день после отзыва лицензии у «Транснационального банка», Радулов и Кононов заключили договор, по условиям которого хоккеист « » обязался купить у банкира долю в ООО «Дисконт Центр XXI» стоимостью 4 млн рублей.

Кононов обязался в течение 3 лет выплатить Радулову по частям более 18,8 млн долларов. Банкир также должен был выплачивать ежегодно проценты на невыплаченную часть суммы из расчета 5% годовых. Позже стороны продлили действие соглашения на год и снизили процентную ставку до 3,5% годовых.

15 апреля 2015 года Радулов купил долю в ООО «Дисконт Центр XXI», и стороны заключили предварительный договор, по условиям которого хоккеист обязался до 15 апреля 2018 года продать компанию обратно Кононову в случае исполнения ответчиком принятого на себя денежного обязательства.

Кононов обязательства по соглашению не выполнил. Деньги в размере более 18,8 млн долларов не выплачены Радулову до сих пор.

В итоге суд первой инстанции взыскал с Кононова в пользу Радулова более 18,8 млн долларов основного долга, более 2,6 млн долларов договорных процентов и более 3,6 млн долларов процентов за пользование чужими денежными средствами. Апелляционный суд оставил решение без изменения.