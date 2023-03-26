Плющев о Радулове: «Когда человек ломает двери на своем льду, это не всегда сказывается хорошо. В НХЛ он никогда так себя вести не будет»

Теги Ак Барс Авангард Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Адмирал Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал поведение Александра Радулова на льду.

Во втором периоде шестого матча серии с «Адмиралом» (3:1) нападающий «Ак Барса» пошел в единоборство за шайбу за воротами и попал клюшкой по голкиперу дальневосточников Никите Серебрякову, после чего на льду возникла потасовка.

«Знаете, когда человек ломает хоккейные двери на своей собственной площадке в Казани, это не всегда хорошо сказывается на команде в целом.

Там есть молодые ребята, которые, может быть, не так это воспринимают, как хотелось бы Радулову.

А вообще если тренер тебе доверил капитанскую повязку, то надо ей соответствовать, а не быть тем, которым ты был когда-то. Кстати, в НХЛ он никогда так себя не будет [вести].

Посмотрим, что будет в финале с «Авангардом». Это принципиальные соперники со времен еще до нас, когда Юрий Иванович Моисеев их тренировал, а я ему помогал. Тогда были принципиальные матчи с ними. Мы их лишили медалей.

Думаю, капитан должен вселять определенную уверенность в молодых партнеров. И быть не то, чтобы примером на площадке, а хотя бы не раздражителем для своих собственных игроков», – сказал заслуженный тренер России.

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7 комментариев

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Melnikov1968
При том, что Радулов очень классный хоккеист, но жлобяра он редкостный и прикрывать такое поведение страстью к хоккею не стоит.
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dosatuy
Ну теперь то точно не будет.
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Владимир Зайцев
Ответ Брулин
Потому что во-1 он там один из многих, а здесь типа звезда, во-2 там даже если здезда - спросят за кояки по полной, а сдесь отмажут. К примеру - ездишь ты бухим за рулем. Сдесь , если ты знаешь нужных людей, и ты звезда по любому отмажут. У них, если ты звезда - тебе показательно дадут срок еще больше. Чтобы другим неповадно было
Да ты что?
+1
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+1
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ALEKS66
Плющев вообще похоже саму жизнь только в черных тонах видит.
0
-2
-2
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Домингес Казань
Плющев это тот который подсидел Юрия Ивановича?который потом запомнился как хучший тренер в истории клуба?
0
-2
-2
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Брулин
Потому что во-1 он там один из многих, а здесь типа звезда, во-2 там даже если здезда - спросят за кояки по полной, а сдесь отмажут.
К примеру - ездишь ты бухим за рулем. Сдесь , если ты знаешь нужных людей, и ты звезда по любому отмажут.
У них, если ты звезда - тебе показательно дадут срок еще больше. Чтобы другим неповадно было
+5
-1
+4
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Александр Охотко
А почему он должен себя вести также в нхл? Вы в гостях тоже кулаком по столу х....е? А кем ещё должен делать капитан как не раздражителем? Такие дуболомы - тренеры ещё и тренируют у нас
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-4
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