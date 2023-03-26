Плющев о Радулове: «Когда человек ломает двери на своем льду, это не всегда сказывается хорошо. В НХЛ он никогда так себя вести не будет»
Владимир Плющев прокомментировал поведение Александра Радулова на льду.
Во втором периоде шестого матча серии с «Адмиралом» (3:1) нападающий «Ак Барса» пошел в единоборство за шайбу за воротами и попал клюшкой по голкиперу дальневосточников Никите Серебрякову, после чего на льду возникла потасовка.
«Знаете, когда человек ломает хоккейные двери на своей собственной площадке в Казани, это не всегда хорошо сказывается на команде в целом.
Там есть молодые ребята, которые, может быть, не так это воспринимают, как хотелось бы Радулову.
А вообще если тренер тебе доверил капитанскую повязку, то надо ей соответствовать, а не быть тем, которым ты был когда-то. Кстати, в НХЛ он никогда так себя не будет [вести].
Посмотрим, что будет в финале с «Авангардом». Это принципиальные соперники со времен еще до нас, когда Юрий Иванович Моисеев их тренировал, а я ему помогал. Тогда были принципиальные матчи с ними. Мы их лишили медалей.
Думаю, капитан должен вселять определенную уверенность в молодых партнеров. И быть не то, чтобы примером на площадке, а хотя бы не раздражителем для своих собственных игроков», – сказал заслуженный тренер России.
К примеру - ездишь ты бухим за рулем. Сдесь , если ты знаешь нужных людей, и ты звезда по любому отмажут.
У них, если ты звезда - тебе показательно дадут срок еще больше. Чтобы другим неповадно было