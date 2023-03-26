Плющев о Радулове: «Когда человек ломает двери на своем льду, это не всегда сказывается хорошо. В НХЛ он никогда так себя вести не будет»

прокомментировал поведение на льду.

Во втором периоде шестого матча серии с « » (3:1) нападающий « » пошел в единоборство за шайбу за воротами и попал клюшкой по голкиперу дальневосточников Никите Серебрякову, после чего на льду возникла потасовка.

«Знаете, когда человек ломает хоккейные двери на своей собственной площадке в Казани, это не всегда хорошо сказывается на команде в целом.

Там есть молодые ребята, которые, может быть, не так это воспринимают, как хотелось бы Радулову.

А вообще если тренер тебе доверил капитанскую повязку, то надо ей соответствовать, а не быть тем, которым ты был когда-то. Кстати, в НХЛ он никогда так себя не будет [вести].

Посмотрим, что будет в финале с « ». Это принципиальные соперники со времен еще до нас, когда Юрий Иванович Моисеев их тренировал, а я ему помогал. Тогда были принципиальные матчи с ними. Мы их лишили медалей.

Думаю, капитан должен вселять определенную уверенность в молодых партнеров. И быть не то, чтобы примером на площадке, а хотя бы не раздражителем для своих собственных игроков», – сказал заслуженный тренер России.