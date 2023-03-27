Игорь Григоренко считает примером для подражания в .

– Радулов вернулся в этом сезоне в КХЛ спустя несколько лет в НХЛ. Это тот самый Радулов, который играл с вами, или он как-то изменился?

— Да нет, он такой же, как и был. Это как раз хороший пример того, каким заряженным надо выходить на лед в плей-офф — потолкаться, подраться, забить, отдать. Вот это и называется плей-офф, на него нужно смотреть и учиться не только Уфе, а вообще всей России.

– Так совпало, что у «Ак Барса» началась победная полоса как раз после того, как Радулова назначили капитаном.

— Да, сделали его капитаном, еще больший груз ответственности на него упал, он понял, что должен вести команду за собой, – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева».