Жена Малкина приготовила Евгению добавку мантов после победного гола «Вашингтону»: «Заслужил»
Жена Евгения Малкина приготовила для хоккеиста манты в честь победы над «Вашингтоном».
«Питтсбург» обыграл «Кэпиталс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин забил победный гол.
Перед игрой игроки «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Алексей Протас – пришли на ужин к нападающему «Питтсубрга». Среди блюд на столе были уйгурские манты.
После матча между «Пингвинс» и «Кэпиталс» Анна Кастерова выложила в телеграм-канале фотографию еще одной порции мантов. «Мужа ждет добавка, со сметаной, заработал», – написала супруга Малкина.
Овечкин, Кузнецов, Алексеев и Протас пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Дерби русских легенд: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 с помощью Овечкина, но Малкин забил победную в концовке
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