Жена Малкина приготовила Евгению добавку мантов после победного гола «Вашингтону»: «Заслужил»

Теги Питтсбург Вашингтон Евгений Малкин НХЛ Анна Кастерова Питание Хоккей

Жена Евгения Малкина приготовила для хоккеиста манты в честь победы над «Вашингтоном». 

«Питтсбург» обыграл «Кэпиталс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Малкин забил победный гол. 

Перед игрой игроки «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Алексей Протас – пришли на ужин к нападающему «Питтсубрга». Среди блюд на столе были уйгурские манты.

После матча между «Пингвинс» и «Кэпиталс» Анна Кастерова выложила в телеграм-канале фотографию еще одной порции мантов. «Мужа ждет добавка, со сметаной, заработал», – написала супруга Малкина. 

Овечкин, Кузнецов, Алексеев и Протас пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Дерби русских легенд: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 с помощью Овечкина, но Малкин забил победную в концовке

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
Ответ Одна_Тарелка
А дает только за стоочковые сезоны
сын получается не его?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Павлычев
Ответ Одна_Тарелка
А дает только за стоочковые сезоны
Тогда ему походу уже 6 лет не перепадает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Исаев
Ответ Одна_Тарелка
А дает только за стоочковые сезоны
Двухочковые - за дубль, трехочковые за хет-трик)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
как-то не очень патриотично от граждан США)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ Рома Павлычев
Нет голов-нет еды?
Манты в роте - Малкин в работе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Исаев
Ответ Vadim Mitin
А ночью Жеку ещё и вареник ждал
Вареник... именуемый в обиходе - мантА))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рузаль Зиятдинов
Жене надо провести профилактическую беседу с женой) Нефиг мужа позорить )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Mitin
А ночью Жеку ещё и вареник ждал
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Одна_Тарелка
Ответ Рома Павлычев
Нет голов-нет еды?
А дает только за стоочковые сезоны
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Мант за гол, пельмешек за передачу?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danil Ivanischev
Юлия Якубеня уронила отварную сосиску
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Павлычев
Нет голов-нет еды?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Выглядит как насмешка учитывая кто "помог" Малкину с голом
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий