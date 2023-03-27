Жена Малкина приготовила Евгению добавку мантов после победного гола «Вашингтону»: «Заслужил»

Жена Евгения Малкина приготовила для хоккеиста манты в честь победы над « ».

«Питтсбург» обыграл «Кэпиталс» (4:3) в матче регулярного чемпионата . Малкин забил победный гол.

Перед игрой игроки «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Алексей Протас – пришли на ужин к нападающему «Питтсубрга». Среди блюд на столе были уйгурские манты.

После матча между «Пингвинс» и «Кэпиталс» выложила в телеграм-канале фотографию еще одной порции мантов. «Мужа ждет добавка, со сметаной, заработал», – написала супруга Малкина.

Овечкин, Кузнецов, Алексеев и Протас пришли в гости к Малкину на ужин перед матчем «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Дерби русских легенд: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 с помощью Овечкина, но Малкин забил победную в концовке