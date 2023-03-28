Агент Порядина: «Интерес из Швейцарии и НХЛ есть. Было предложение поиграть в швейцарском чемпионате, если бы «Нефтехимик» не вышел в плей-офф»

Теги Нефтехимик возможные переходы Вашингтон НХЛ чемпионат Швейцарии КХЛ Александр Черных Павел Порядин Хоккей

Агент Павла Порядина высказался об интересе к игроку из Швейцарии и НХЛ.

Ранее появились сведения о том, что к нападающему «Нефтехимика» проявляют интерес «Вашингтон» и четыре команды из чемпионата Швейцарии.

Павел Порядин вышел на рынок в статусе ограниченно свободного агента. Не секрет, что «Нефтехимик» сейчас общается с разными клубами КХЛ. Что там хотели бы получить в обмен на Порядина, других игроков или денежную компенсацию, нужно узнавать в Нижнекамске.

А что касается интереса из Швейцарии и НХЛ, то я подтверждаю, что он есть. Было предложение поиграть в швейцарском чемпионате в конце сезона, если бы «Нефтехимик» не вышел в плей-офф.

– У самого Порядина есть желание попробовать себя в НХЛ?

– Такая мысль у Паши витает в голове, и приятно, что на него обратили внимание в НХЛ. Но пока нет определенности и окончательного решения, что туда надо ехать.

– А Швейцарию в каком случае будете рассматривать?

– К примеру, может получиться, что «Нефтехимик» даст предложение, которое нас не устроит, а другие клубы не договорятся с Нижнекамском. В этом случаем есть возможность поиграть год в Европе, а потом вернуться в КХЛ в статусе неограниченно свободного агента, – сказал Александр Черных.

«Биль» предложил Порядину однолетний контракт. К форварду «Нефтехимика» есть интерес еще от трех клубов из Швейцарии

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3 комментария

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Волк16
самый лучший варик это Ак Барс! в НХЛ Паше вообще никак!
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ARAMIS777
Заиграть в НХЛ у Павла точно такие же шансы,как и встретить динозавра.
50/50.
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Clever_mind
Никто не верит в это. Чем так уникален Порядин для швейцарского клуба?
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