Порядин о «Вашингтоне»: «Постоянно кто-то интересуется. То один клуб НХЛ, то другой, не говоря уже про КХЛ»

прокомментировал возможный переход в клуб .

Ранее появились сведения о том, что к нападающему « » проявляет Вашингтон».

«Постоянно кто-то интересуется. То один клуб НХЛ, то другой, не говоря уже про клубы КХЛ. Мой контракт с «Нефтехимиком» истекает 30 апреля, и никто из « » на меня не выходил. Это факты», – сказал Порядин.

В нынешнем сезоне Порядин занял первое место в списке лучших бомбардиров «Нефтехимика» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Павел набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 18:21.

В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) балла в 6 играх при среднем игровом времени 16:48.