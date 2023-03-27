Порядин о «Вашингтоне»: «Постоянно кто-то интересуется. То один клуб НХЛ, то другой, не говоря уже про КХЛ»
Павел Порядин прокомментировал возможный переход в клуб НХЛ.
Ранее появились сведения о том, что к нападающему «Нефтехимика» проявляет Вашингтон».
«Постоянно кто-то интересуется. То один клуб НХЛ, то другой, не говоря уже про клубы КХЛ. Мой контракт с «Нефтехимиком» истекает 30 апреля, и никто из «Вашингтона» на меня не выходил. Это факты», – сказал Порядин.
В нынешнем сезоне Порядин занял первое место в списке лучших бомбардиров «Нефтехимика» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.
Павел набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 18:21.
В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) балла в 6 играх при среднем игровом времени 16:48.
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