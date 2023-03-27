Порядин о «Вашингтоне»: «Постоянно кто-то интересуется. То один клуб НХЛ, то другой, не говоря уже про КХЛ»

Теги Нефтехимик Вашингтон НХЛ КХЛ Павел Порядин Хоккей

Павел Порядин прокомментировал возможный переход в клуб НХЛ.

Ранее появились сведения о том, что к нападающему «Нефтехимика» проявляет Вашингтон».

«Постоянно кто-то интересуется. То один клуб НХЛ, то другой, не говоря уже про клубы КХЛ. Мой контракт с «Нефтехимиком» истекает 30 апреля, и никто из «Вашингтона» на меня не выходил. Это факты», – сказал Порядин.

В нынешнем сезоне Порядин занял первое место в списке лучших бомбардиров «Нефтехимика» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Павел набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 18:21.

В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) балла в 6 играх при среднем игровом времени 16:48.

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3 комментария

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Владик Сергеев
Ответ Сергей Орлов
Ахахахахахах) На каких дураков это рассчитано?)
Да сарказм же )
+1
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Адильхан Абдусаламов
Ну прям Макдевид на минималках,а не Порядин.
+1
0
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Сергей Орлов
Ахахахахахах) На каких дураков это рассчитано?)
0
0
0
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