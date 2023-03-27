«Вашингтону» интересен форвард «Нефтехимика» Порядин. Павел – лучший бомбардир команды в регулярке и плей-офф

может продолжить карьеру в .

« » проявляет интерес к 26-летнему нападающему « », об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий договор хоккеиста с нижнекамцами истекает 30 апреля.

В нынешнем сезоне Порядин занял первое место в списке лучших бомбардиров «Нефтехимика» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Павел набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 18:21.

В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) балла в 6 играх при среднем игровом времени 16:48.