«Вашингтону» интересен форвард «Нефтехимика» Порядин. Павел – лучший бомбардир команды в регулярке и плей-офф
Павел Порядин может продолжить карьеру в НХЛ.
«Вашингтон» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Нефтехимика», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Действующий договор хоккеиста с нижнекамцами истекает 30 апреля.
В нынешнем сезоне Порядин занял первое место в списке лучших бомбардиров «Нефтехимика» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.
Павел набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 18:21.
В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) балла в 6 играх при среднем игровом времени 16:48.
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