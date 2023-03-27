«Вашингтону» интересен форвард «Нефтехимика» Порядин. Павел – лучший бомбардир команды в регулярке и плей-офф

Теги Нефтехимик возможные переходы Вашингтон НХЛ КХЛ Павел Порядин Спорт-Экспресс Хоккей

Павел Порядин может продолжить карьеру в НХЛ.

«Вашингтон» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Нефтехимика», об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий договор хоккеиста с нижнекамцами истекает 30 апреля.

В нынешнем сезоне Порядин занял первое место в списке лучших бомбардиров «Нефтехимика» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф.

Павел набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 18:21.

В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) балла в 6 играх при среднем игровом времени 16:48.

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13 комментариев

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HockeyMan
Ответ Шлёма Презерман
Посмотрели на Ванкувер с Кузьменко и решили повторить номер.
Да, но только Кузьменко был один из лучших в кхл, а у Порядина будем честны не так много очков
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Шлёма Презерман
Посмотрели на Ванкувер с Кузьменко и решили повторить номер.
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megaotstoi
Контракт на 8 лет и 8 млн дают?
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Дядя Дрон
Ответ Эд..19
Лихо агент Порядина работает )) Сумма от Спартака видимо показалась маловатой. Пошёл вбросы кидать о грандиозных предложениях, и даже лучшую лигу мира приплёл )) Ну просто сами подумайте - где Порядин, и где НХЛ ) Ну ладно, про Швейцарию её можно было переварить. Но тут? Палево полное ))
А где Порядин и где спартак? Лесом идёт спартак
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Роман Литовченко
Говорят, ситхи на руководство Нефтехимика выходили. У них там все плохо. Республика жмет по всем фронтам. Радулов не согласился, он собрался баллотироваться на пост заместителя председателя по совмещению исполнительного директора после завершения карьеры.
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Алексей Синяков
Товарищ агент, угомонитесь😂
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Эд..19
Лихо агент Порядина работает )) Сумма от Спартака видимо показалась маловатой. Пошёл вбросы кидать о грандиозных предложениях, и даже лучшую лигу мира приплёл )) Ну просто сами подумайте - где Порядин, и где НХЛ ) Ну ладно, про Швейцарию её можно было переварить. Но тут? Палево полное ))
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Дима Миронов
с Нефтехимик в НХЛ тяжело,надо сначала в топах попробовать (не Спартак)
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Фёдор Кузнецов
Ответ frol92
Им бы на вратаря Адмирала внимание обратить. Хотя с такой игрой в обороне и Гашек в праймовой форме не помог бы.
Ну если без шуток я бы посмотрел на Серебрякова в Вашингтоне
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Александр_Ронни
опоздали столичные, сначала сезон в Спартаке, потом в Швейцарии по плану сначала)
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e1ther - e1ther
Порядин приди,порядок наведи
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Фёдор Кузнецов
От Спартака до Вашингтона за пару дней
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frol92
Им бы на вратаря Адмирала внимание обратить. Хотя с такой игрой в обороне и Гашек в праймовой форме не помог бы.
+4
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