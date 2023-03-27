«Биль» предложил Порядину однолетний контракт. К форварду «Нефтехимика» есть интерес еще от трех клубов из Швейцарии

Швейцарские клубы интересуются Павлом Порядиным.

К нападающему « » проявляют интерес четыре команды из чемпионата Швейцарии, об этом сообщает Metaratings.ru.

Один из них – «Биль», который предлагает игроку однолетнее соглашение.

Ранее появилась информация о том, что Порядин перейдет в «Спартак».

Порядин в прошлом сезоне набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах, добавив к ним 4 (2+2) очка в шести играх плей‑офф против «Ак Барса» (2-4 в серии).