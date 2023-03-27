«Биль» предложил Порядину однолетний контракт. К форварду «Нефтехимика» есть интерес еще от трех клубов из Швейцарии

Теги Нефтехимик возможные переходы чемпионат Швейцарии КХЛ Биль Павел Порядин Хоккей

Швейцарские клубы интересуются Павлом Порядиным.

К нападающему «Нефтехимика» проявляют интерес четыре команды из чемпионата Швейцарии, об этом сообщает Metaratings.ru.

Один из них – «Биль», который предлагает игроку однолетнее соглашение.

Ранее появилась информация о том, что Порядин перейдет в «Спартак».

Порядин в прошлом сезоне набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах, добавив к ним 4 (2+2) очка в шести играх плей‑офф против «Ак Барса» (2-4 в серии).

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10 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Интересоваться можно и Кучеровым, совсем другое дело подписать контракт.
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Ivan40
Ответ Эд..19
Точно. Агент недоволен суммой Спартака. Вот и генерирует набросы о якобы куче предложений )
Я думаю недовольны суммой компенсации, намекают Нефтехимику что уедут в Европу и НХ не получит ничего
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Эд..19
Ответ Сергей Орлов
Черных набивает цену нелепыми слухами, не ведитесь)
Точно. Агент недоволен суммой Спартака. Вот и генерирует набросы о якобы куче предложений )
+2
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+2
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Сергей Орлов
Черных набивает цену нелепыми слухами, не ведитесь)
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Алексей Тарлыков
Будь на его месте не задумываясь поехал. Красивая страна, природа, высокий уровень жизни. Рядом Франция, Германия, Италия. Лига довольно сильная-Харти, Умарк, Коварж, Червенка, Лехтонен, Грубец , Гранлунд, Аалтонен, Деарне, Секач, Филпулла, О’ Нил. Платят меньше чем у нас, но больше чем в Финляндии и Швеции. Лучше чем в Спартак. Ну это сугубо моё субъективное мнение
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Венер Кучербаев
если среди других трёх клубов фигурирует Бёрн, то ТОЧНО стоит съездить. играть на самом большом стадионе (до 18.000 человек, в варианте со стоячими местами), при самых неистовых болельщиках - это незабываемый опыт. а уж как прекрасна страна Швейцария - и рассказывать не требуется.
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Clever_mind
Спартак - перевалочный пункт перед отправкой в СКА. Глупо отказываться от такой перспективы ради гейропы
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Эд..19
Он же уже в Спартаке. Спартачи любое предложение швейцарцев перебьют. Тем более он москвич (воспитанник Крыльев) и квартира своя наверняка есть. Будет дома играть. А летать через Турцию домой? Да ну - то же мне перспектива )
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Ыжык
После ситуации с Федотовым отличное было бы решение.
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Славься Сибирь
Вот куда точно стоит поехать.
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