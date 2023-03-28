Алексей Шевченко: «Гатиятулин начнет сезон в качестве главного тренера «Трактора». В этом вопросе поставлена точка»

Теги Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Хоккей

Анвар Гатиятулин продолжит работу на посту главного тренера «Трактора».

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

Напомним, челябинский клуб набрал 72 очка в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, занял 9-е место на Востоке и не попал в плей-офф-2023. 

«Анвар Гатиятулин начнет сезон в качестве главного тренера «Трактора».

Если раньше были какие-то слабые или не слишком активные попытки найти замену, то теперь в этом вопросе поставлена точка. С нетерпением жду пресс-конференций тренера», – написал журналист «Спорт-Экспресса».

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3 комментария

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Олег
Воробьёва возьмут с ммг в помощники, они с
ним друзья. 🤣
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Огюст
Раз Он их устраивает своей работой пусть работает !
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Mi4eL
Зислис так расхвалил Волкова в своём канале что я ожидаю от Трактора как минимум финал востока . хоть с Анварам хоть без )
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