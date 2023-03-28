Алексей Шевченко: «Гатиятулин начнет сезон в качестве главного тренера «Трактора». В этом вопросе поставлена точка»

Анвар Гатиятулин продолжит работу на посту главного тренера «Трактора».

Об этом сообщает журналист .

Напомним, челябинский клуб набрал 72 очка в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, занял 9-е место на Востоке и не попал в плей-офф-2023.

« начнет сезон в качестве главного тренера « ».

Если раньше были какие-то слабые или не слишком активные попытки найти замену, то теперь в этом вопросе поставлена точка. С нетерпением жду пресс-конференций тренера», – написал журналист «Спорт-Экспресса».