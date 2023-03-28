Алексей Шевченко: «Гатиятулин начнет сезон в качестве главного тренера «Трактора». В этом вопросе поставлена точка»
Анвар Гатиятулин продолжит работу на посту главного тренера «Трактора».
Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.
Напомним, челябинский клуб набрал 72 очка в 68 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, занял 9-е место на Востоке и не попал в плей-офф-2023.
«Анвар Гатиятулин начнет сезон в качестве главного тренера «Трактора».
Если раньше были какие-то слабые или не слишком активные попытки найти замену, то теперь в этом вопросе поставлена точка. С нетерпением жду пресс-конференций тренера», – написал журналист «Спорт-Экспресса».
ним друзья. 🤣