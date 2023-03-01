Гатиятулин о «Тракторе»: «Конфликтов внутри не было. Все понимали общую цель, к ней шли и стремились»

заявил, что в « » не было конфликтов по ходу сезона.

– Что было в раздевалке команды по ходу сезона? Были слухи про конфликты.

– Конфликтов внутри не было. Это не соответствует действительности.

Коллектив сложился. Все понимали общую цель. К ней шли и стремились.

– Как оцените роль капитана ?

– Калинин – лидер и капитан команды. Он связующее звено между тренерским штабом и игроками. Своим примером всем все показывает и доказывает, – сказал главный тренер «Трактора».