Гатиятулин о причинах неудачного сезона: «Лидеры покинули «Трактор». Искали замену, но не удалось. Не было вратаря номер один»

рассказал о причинах неудачного выступления «Трактора» в сезоне-2022/23.

Команда заняла 9-е место на Востоке и не попала в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В чем причины неудачного сезона?

– Команда сильно поменялась. Лидеры покинули клуб. Искали замену, но это не удалось. У нас не было вратаря номер один. Сейчас ведется поиск.

Мы не избежали травм, их получали лидеры – , , , . Бурдасов не летал с нами на Дальний Восток, пришлось менять обе бригады большинства, в которых он был задействован.

Сложный график, не было времени, чтобы наиграть, натренировать новые сочетания. В конце сезона Антон также выпал из-за травмы.

Ожидали, что ребята быстрее возьмут на себя роль лидеров. На это ушло чуть больше времени. Проигрывали матчи, попали в психологическую яму. Это отразилось на результате, – сказал главный тренер «Трактора».