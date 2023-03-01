Гатиятулин о причинах неудачного сезона: «Лидеры покинули «Трактор». Искали замену, но не удалось. Не было вратаря номер один»

Теги Трактор травмы Антон Бурдасов КХЛ Владимир Ткачев Анвар Гатиятулин Илья Карпухин Сергей Телегин Хоккей

Анвар Гатиятулин рассказал о причинах неудачного выступления «Трактора» в сезоне-2022/23.

Команда заняла 9-е место на Востоке и не попала в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В чем причины неудачного сезона?

– Команда сильно поменялась. Лидеры покинули клуб. Искали замену, но это не удалось. У нас не было вратаря номер один. Сейчас ведется поиск.

Мы не избежали травм, их получали лидеры – Владимир Ткачев, Сергей Телегин, Илья Карпухин, Антон Бурдасов. Бурдасов не летал с нами на Дальний Восток, пришлось менять обе бригады большинства, в которых он был задействован.

Сложный график, не было времени, чтобы наиграть, натренировать новые сочетания. В конце сезона Антон также выпал из-за травмы.

Ожидали, что ребята быстрее возьмут на себя роль лидеров. На это ушло чуть больше времени. Проигрывали матчи, попали в психологическую яму. Это отразилось на результате, – сказал главный тренер «Трактора».

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5 комментариев

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The next One
Анвару нужно не отмазки лепить а что-то менять в своей системе как-то развиваться что ли а не быть золожником одной модели игры которая когда принесла промежуточный результат.
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Сергей Орлов
Позорник.
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KSA1985
Анвар, расскажите немного о себе! О вратарях и травмах мы слышали
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Рамис Зарипов
Анвар хорош звиздеть !!!
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мик джагер
Это может сказать любой тренер про свою команду,... только фамилии поменять.....
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