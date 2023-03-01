Гатиятулин о «Тракторе»: «Ни в какой оборонительный хоккей мы не играли. В последние 30 матчей на Востоке больше нас забил только «Ак Барс»

заявил, что «Трактор» не играл в оборонительный хоккей в сезоне-2022/23.

В нынешнем сезоне команда заняла 9-е место на Востоке и не попала в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Много информации выходит, что мы играем в оборонительный хоккей. Ни в какой оборонительный хоккей мы не играли.

В последние 30 матчей на Востоке больше нас забил только «Ак Барс». По очкам мы входим в четверку. Но потерянные очки в начале и середине сезона не позволили нам продолжить сезон», – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» провалил сезон с пятым бюджетом на Востоке. Не смогли заменить легионеров, намудрили с вратарями