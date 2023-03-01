Гатиятулин о «Тракторе»: «Ни в какой оборонительный хоккей мы не играли. В последние 30 матчей на Востоке больше нас забил только «Ак Барс»

Теги Ак Барс Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Чемпионат.com Хоккей

Анвар Гатиятулин заявил, что «Трактор» не играл в оборонительный хоккей в сезоне-2022/23.

В нынешнем сезоне команда заняла 9-е место на Востоке и не попала в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Много информации выходит, что мы играем в оборонительный хоккей. Ни в какой оборонительный хоккей мы не играли.

В последние 30 матчей на Востоке больше нас забил только «Ак Барс». По очкам мы входим в четверку. Но потерянные очки в начале и середине сезона не позволили нам продолжить сезон», – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» провалил сезон с пятым бюджетом на Востоке. Не смогли заменить легионеров, намудрили с вратарями

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6 комментариев

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GreenRay
С Динамо Минск, что тогда было, как не игра в откат, с барысом что было, не игра в откат?
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BertNiKK
По такой логике Ак Барс бы вообще с отрывом в 30 очков завершил сезон, если бы вату не катал до нового года 😆
+1
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+1
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Dok.Polet
Непонятное оправдание. В команде явно был раздрай, а он просто упустил момент, а потом было уже поздно.
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-1
-1
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Goodvin55
Ак-Барс и Авангард читают с недоумением... Про недобор очков в начале сезона.
+4
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Алексей Тарлыков
Да это понятно, берёшь именно то количество матчей на выборочном отрезке где ты хорошо выглядел и хвалишься
+2
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Mi4eL
ну и как результаты такого атакующего хоккея ?
+5
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