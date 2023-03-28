Леонид Вайсфельд: «ЦСКА и «Локомотив» не скучно смотреть, когда они играют агрессивно»

поделился мнением о серии плей-офф между ЦСКА и « » (3-3).

– Изначально я ставил на «Локомотив». И когда ЦСКА повел в серии 2-0, удивился: как это так? Почему такой сценарий? Но сейчас дождались седьмого матча. Тут банальный ответ: обе команды сильные.

– И не играют в такой веселый хоккей, как СКА и « »?

– У СКА и «Торпедо» просто разный уровень мастерства. А здесь он соизмерим. Дело не в стиле, а в качестве команд, игроков.

– Игровой почерк ЦСКА и «Локомотива» похож? Команды прагматичные, нацеленные на оборону?

– Можно сказать, нацеленные на оборону. То, что ни те, ни другие не бразильцы, это точно.

– Лично вам не скучно смотреть такой хоккей?

– Тут, знаете, какая история... Когда ЦСКА и «Локомотив» играют агрессивно, то их смотреть не скучно.

Конечно, первая серия Кубка Гагарина на Западе, когда встретились «Локо» и « », была тяжелой в плане зрелища. Можно было вешать табличку «Не ходите на хоккей». А так-то «Локомотив» может играть агрессивно, мощно. Они многие матчи так провели.

Другое дело, стоит им повести в счете 1:0, то – все. Лучше бы они проигрывали по ходу игры, тогда хоть атаковать будут. Но у тренера «Локомотива» Никитина такой стиль, они так играют, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

🚂 «Локомотив» не сдается! С 1-3 дожал серию с ЦСКА до седьмого матча