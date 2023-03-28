Вячеслав Быков: «ЦСКА стремится подтвердить титул сильнейшей команды КХЛ и сохранить Кубок Гагарина. Болельщиков ждет увлекательный 7-й матч»

сообщил, что будет болеть за ЦСКА в седьмом матче серии с «Локомотивом».

«Подтвердить свой титул всегда непросто. Все команды на чемпиона всегда настраиваются вдвойне серьезнее. Неудивительно, что армейцам этот плей-офф непросто дается.

Но надо отдать должное ЦСКА за волю к победе и желание сохранить трофей. Подопечные Сергея стремятся подтвердить свой титул сильнейшей команды и сохранить .

Болельщиков ждет завораживающее зрелище, интересный, увлекательный и непредсказуемый седьмой матч серии ЦСКА с «Локомотивом» за выход в финал. Буду переживать и болеть за родных армейцев», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

🚂 «Локомотив» не сдается! С 1-3 дожал серию с ЦСКА до седьмого матча