Вячеслав Быков: «ЦСКА стремится подтвердить титул сильнейшей команды КХЛ и сохранить Кубок Гагарина. Болельщиков ждет увлекательный 7-й матч»

Теги ЦСКА Локомотив Вячеслав Быков Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Вячеслав Быков сообщил, что будет болеть за ЦСКА в седьмом матче серии с «Локомотивом».

«Подтвердить свой титул всегда непросто. Все команды на чемпиона всегда настраиваются вдвойне серьезнее. Неудивительно, что армейцам этот плей-офф непросто дается.

Но надо отдать должное ЦСКА за волю к победе и желание сохранить трофей. Подопечные Сергея Федорова стремятся подтвердить свой титул сильнейшей команды КХЛ и сохранить Кубок Гагарина.

Болельщиков ждет завораживающее зрелище, интересный, увлекательный и непредсказуемый седьмой матч серии ЦСКА с «Локомотивом» за выход в финал. Буду переживать и болеть за родных армейцев», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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5 комментариев

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Олег
Ответ artistry
Интересно а за кого бы Быков болел в паре СКА-ЦСКА? СЮ отпадает.
Если не знаешь, почитай внимательно пост. Догадаться легко....
0
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Кеша
Ответ artistry
Интересно а за кого бы Быков болел в паре СКА-ЦСКА? СЮ отпадает.
Естественно за ЦСКА. Он никогда не пошел бы в СКА. И надеюсь , что больше никогда не пойдет .
+1
0
+1
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Кеша
Подозреваю , что если Федоров не выиграет финал Запада , то на смену придет Быков . Мне кажется лучшее решение на несколько лет вперед для ЦСКА.
0
0
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artistry
Интересно а за кого бы Быков болел в паре СКА-ЦСКА? СЮ отпадает.
0
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-1
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neolag
Эй спортс где статья про Сечина и Федотова и Есмантовича?
0
-1
-1
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