Борис Майоров: «ЦСКА порой играет инертно – это идет от тренера. Федоров стоит на лавке вообще без эмоций»
Борис Майоров упрекнул Сергея Федорова в без эмоциональном поведении.
ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:2, 3-3 в серии) в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина.
«ЦСКА порой играет инертно. И мне кажется, что это идет от их главного тренера.
Сергей Федоров стоит на лавке вообще без эмоций. Иногда разве что улыбнется, с игроками мало разговаривает.
Когда наставник команды слишком эмоциональный, это тоже плохо, но и «мертвым» во время матча быть нельзя. Команда должна тренера чувствовать постоянно.
Надо жить вместе с ней, как будто ты сам постоянно находишься на поле. Поведение тренера создает фон, необходимый, чтобы выигрывать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
для игроков ОТЦОМ!!НИ КОГДА НЕ КРИЧАЛ во время игры!!ПСИХОЛОГОМ БЫЛ!!А ЗДЕСЬ ГОЛЫЙ АНАЛИЗ КАК В ШАХМАТЫ НИ ДУШИ НИ СЕРДЦА!!Это анти хоккей!!