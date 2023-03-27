Борис Майоров: «ЦСКА порой играет инертно – это идет от тренера. Федоров стоит на лавке вообще без эмоций»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров Борис Майоров Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров упрекнул Сергея Федорова в без эмоциональном поведении.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (1:2, 3-3 в серии) в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«ЦСКА порой играет инертно. И мне кажется, что это идет от их главного тренера.

Сергей Федоров стоит на лавке вообще без эмоций. Иногда разве что улыбнется, с игроками мало разговаривает.

Когда наставник команды слишком эмоциональный, это тоже плохо, но и «мертвым» во время матча быть нельзя. Команда должна тренера чувствовать постоянно.

Надо жить вместе с ней, как будто ты сам постоянно находишься на поле. Поведение тренера создает фон, необходимый, чтобы выигрывать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Николай Колосов
Борис Александрович прав !! Ни один мускул н......не дрогнет!!Эмоционально мёртвый!! Слишком сильно рефлексирует!Тот же Боумен не стоя как рыба на месте!!БОУМЕН сам называл свом цчителем Тарасова А В!! который ни когда не кричал Но обязательно и подгонял и успокаивал ..контролировал игровой процесс ДЯТЬКОЙ БЫЛ
для игроков ОТЦОМ!!НИ КОГДА НЕ КРИЧАЛ во время игры!!ПСИХОЛОГОМ БЫЛ!!А ЗДЕСЬ ГОЛЫЙ АНАЛИЗ КАК В ШАХМАТЫ НИ ДУШИ НИ СЕРДЦА!!Это анти хоккей!!
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Petran_grek
наверное надо как Вячеслав Тихонов напрягаться!
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