Борис Майоров: «ЦСКА порой играет инертно – это идет от тренера. Федоров стоит на лавке вообще без эмоций»

упрекнул в без эмоциональном поведении.

ЦСКА проиграл « » (1:2, 3-3 в серии) в шестом матче второго раунда Кубка Гагарина.

« порой играет инертно. И мне кажется, что это идет от их главного тренера.

Сергей Федоров стоит на лавке вообще без эмоций. Иногда разве что улыбнется, с игроками мало разговаривает.

Когда наставник команды слишком эмоциональный, это тоже плохо, но и «мертвым» во время матча быть нельзя. Команда должна тренера чувствовать постоянно.

Надо жить вместе с ней, как будто ты сам постоянно находишься на поле. Поведение тренера создает фон, необходимый, чтобы выигрывать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.