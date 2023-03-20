Кучеров набрал 100+ очков за сезон в НХЛ 3-й раз, догнав Малкина. Среди россиян больше лишь у Овечкина (4)

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Вашингтон Миннесота Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Павел Буре Александр Могильный Никита Кучеров Кирилл Капризов Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:5).

Нападающий в третий раз набрал не менее 100 очков за сезон в НХЛ и вышел на 2-е место среди россиян, сравнявшись с Евгением Малкиным («Питтсбург»).

Рекордсмен по этому показателю – Александр ОвечкинВашингтон») с 4 такими сезонами.

Всего в истории лиги игроки из России набирали не менее 100 баллов за сезон 17 раз. 

У Александра Могильного, Павла Буре и Сергея Федорова по 2 таких сезона, у Кирилла Капризова («Миннесота») – один.

Рекордсмен среди россиян по очкам в одном чемпионате НХЛ – Кучеров (128 в сезоне-2018/19).

В 71 матче текущего турнира на его счету 100 (28+72) очков.

7 комментариев

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Андрей Арсентьев
Ответ kudashkinaa@icloud.com
Ковидные сезоны и потеря целевого сезона эээххх.. сколько очков упустил Никита .
Овечкин в первом ковидном сезоне упустил полтинник по шайбам.
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Андрей Хенто
Шикарный игрок, мастерюга.
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Кино Музыка
Не предел для Никиты. Очки набирает без сверхусилий, просто на уровне. Он у него уникальный, больше в лиге так легко никто раздавать не умеет. Плюс гениальность каждого второго паса. Не будет травм, сезонов 5 таких приплюсует.
+1
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Крамбопулос Майкл
Почему-то казалось что у Федорова таких сезонов больше, с учетом того, что в 90-е тащил Детройт
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kudashkinaa@icloud.com
Ковидные сезоны и потеря целевого сезона эээххх.. сколько очков упустил Никита .
+6
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+6
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Андрей Арсентьев
Жаль, Капризов из-за травмы вторую подряд сотню не наберёт…
+5
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АРХАТ
Гипотетически Панарин может накатить, учитывая усиление Рейнджеров.
20 за 12 сложно, но как не вспомнить Стэмкоса, которому казалось сотки не светит в прошлом сезоне, но в концовке выбил 39 поинтов в последних 20 играх.
+10
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