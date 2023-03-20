Кучеров набрал 100+ очков за сезон в НХЛ 3-й раз, догнав Малкина. Среди россиян больше лишь у Овечкина (4)
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:5).
Нападающий в третий раз набрал не менее 100 очков за сезон в НХЛ и вышел на 2-е место среди россиян, сравнявшись с Евгением Малкиным («Питтсбург»).
Рекордсмен по этому показателю – Александр Овечкин («Вашингтон») с 4 такими сезонами.
Всего в истории лиги игроки из России набирали не менее 100 баллов за сезон 17 раз.
У Александра Могильного, Павла Буре и Сергея Федорова по 2 таких сезона, у Кирилла Капризова («Миннесота») – один.
Рекордсмен среди россиян по очкам в одном чемпионате НХЛ – Кучеров (128 в сезоне-2018/19).
В 71 матче текущего турнира на его счету 100 (28+72) очков.
20 за 12 сложно, но как не вспомнить Стэмкоса, которому казалось сотки не светит в прошлом сезоне, но в концовке выбил 39 поинтов в последних 20 играх.