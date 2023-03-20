Кучеров набрал 100+ очков за сезон в НХЛ 3-й раз, догнав Малкина. Среди россиян больше лишь у Овечкина (4)

Форвард « » забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:5).

Нападающий в третий раз набрал не менее 100 очков за сезон в НХЛ и вышел на 2-е место среди россиян, сравнявшись с («Питтсбург»).

Рекордсмен по этому показателю – (« ») с 4 такими сезонами.

Всего в истории лиги игроки из России набирали не менее 100 баллов за сезон 17 раз.

У Александра Могильного, Павла Буре и Сергея Федорова по 2 таких сезона, у Кирилла Капризова («Миннесота») – один.

Рекордсмен среди россиян по очкам в одном чемпионате НХЛ – Кучеров (128 в сезоне-2018/19).

В 71 матче текущего турнира на его счету 100 (28+72) очков.