ФХР – Кошечкину: «Спасибо за отличный хоккей, за ворота на замке, за каждый матч. Это было блистательно!»

отметила достижения вратаря Василия Кошечкина, решившего завершить карьеру.

Игрок объявил об этом в день своего 40-летия.

«Олимпийский чемпион Пхенчхана, чемпион мира 2009 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014 и 2016), вратарь сборной России Василий Кошечкин в день своего рождения объявил о завершении карьеры.

Мы поздравляем Василия с 40-летием и желаем дальнейших успехов и удачи во всем. Спасибо за отличный хоккей, за ворота на замке, за каждый сыгранный матч. Это было блистательно! 🏒⭐️» – говорится в телеграм-канале федерации.