ФХР – Кошечкину: «Спасибо за отличный хоккей, за ворота на замке, за каждый матч. Это было блистательно!»

Теги Металлург Мг ФХР Сборная России по хоккею Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ФХР отметила достижения вратаря Василия Кошечкина, решившего завершить карьеру. 

Игрок объявил об этом в день своего 40-летия. 

«Олимпийский чемпион Пхенчхана, чемпион мира 2009 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014 и 2016), вратарь сборной России Василий Кошечкин в день своего рождения объявил о завершении карьеры.

Мы поздравляем Василия с 40-летием и желаем дальнейших успехов и удачи во всем. Спасибо за отличный хоккей, за ворота на замке, за каждый сыгранный матч. Это было блистательно! 🏒⭐️» – говорится в телеграм-канале федерации. 

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4 комментария

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Мозаика слов
Присоединяюсь к поздравлению и пожеланиям хорошим! Вратарь отличный. И как человек скромный. Плохого не говорил о других и не винил при всех неудачах. Ситуации адекватно оценивает. Всех благ ему в дальнейшем.
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Олег
Ответ Дмитрий Волков
Васе-огромное спасибо! От всех болельщиков Мталлурга
Присоединяемся!!!! Желаем Васе найти себе на тренерском поприще....Удачи!!!
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Дмитрий Волков
Васе-огромное спасибо! От всех болельщиков Мталлурга
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+2
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Кеша
Прекрасное поздравление от Федерации ! А то выступают какие -то ноу неймы , поигравшие на «первенстве аптеки», которых никто не знал и не слышал , когда Кошечкин уже выступал на самом высшем уровне !
+1
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