Быков о Кошечкине: «Благодаря таланту, мастерству и труду он создал из себя профессионала. Рад, что меня свела судьба с таким человеком, мастером своего дела»
Вячеслав Быков оценил решение Василия Кошечкина завершить карьеру.
«Каждый игрок проходит этап завершения своей спортивной карьеры, и все по-разному. Только сам игрок может чувствовать этот момент, если, конечно, не из-за травмы или болезни.
У Василия превосходная спортивная карьера и мерилы как командные, так и индивидуальные!
Олимпийский чемпион и обладатель полного набора медалей чемпионатов мира – это отличный результат, вызывающий уважение! Благодаря своему таланту, отточенному мастерству и труду он создал из себя профессионала с большой буквы.
Полевые игроки могли спокойно исполнять свои обязанности на льду, не оглядываясь назад, имея полное доверие в надежности своему Василию.
И это дорогого стоит. Наилучшие поздравления Василию с великолепной карьерой игрока и пожеланиями успехов в дальнейшей жизни.
Я рад, что меня свела судьба с таким человеком, мастером своего дела и вместе мы смогли добиться важных побед для нашей страны!» – сказал бывший главный тренер сборной России.
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