Ротенберг о Кошечкине: «Олимпиада – ответственность воплощается в огромное давление. Василий выдержал, победителей не судят – мы выиграли золото»

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею Василий Кошечкин КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал решение Василия Кошечкина завершить карьеру.

«Это человек, который внес огромный вклад в успехи и сборной России, и магнитогорского «Металлурга», и «Лады». Он играл всегда очень самоотверженно, до конца в каждом моменте.

Можно вспомнить много ярких игр, в том числе и в финале Кубка Гагарина 2017 года, когда он тоже тащил на себе свою команду.

И, конечно же, Олимпиада в Южной Корее – та ответственность воплощается в огромное давление на игроков, и в первую очередь на вратаря.

Василий выдержал, хотя было однозначно тяжело, особенно в финале.

Но победителей не судят: мы выиграли золото, поэтому огромная благодарность Василию за его карьеру, вклад в развитие вратарей.

У него сын Максим играет, отличный вратарь, и я думаю, что Василий поработает на благо хоккея.

Читал, что он собирается отдохнуть, хорошего ему отдыха.

Думаю, как любой человек, любящий хоккей, он вернется и обязательно поможет еще нашему хоккею», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России на Олимпиаде-2018. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Мы выиграли...Как вспомню этот гол Йозе в овертайме! или это был не он?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darkhan Darkhan
Спортс если Роман вам доплачивает за репосты новостей с ним, то все плохо.
Скучаю по времени с Дудем
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
— Замечательно. Поразительно. Гениально! Слушайте, я не узнаю вас в гриме! Кто Вы такой?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Персональные данные Номер 67327384
Опять он что-то где-то прочитал. Эх, буквоед
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий