Ротенберг о Кошечкине: «Олимпиада – ответственность воплощается в огромное давление. Василий выдержал, победителей не судят – мы выиграли золото»

прокомментировал решение завершить карьеру.

«Это человек, который внес огромный вклад в успехи и сборной России, и магнитогорского « », и «Лады». Он играл всегда очень самоотверженно, до конца в каждом моменте.

Можно вспомнить много ярких игр, в том числе и в финале Кубка Гагарина 2017 года, когда он тоже тащил на себе свою команду.

И, конечно же, Олимпиада в Южной Корее – та ответственность воплощается в огромное давление на игроков, и в первую очередь на вратаря.

Василий выдержал, хотя было однозначно тяжело, особенно в финале.

Но победителей не судят: мы выиграли золото, поэтому огромная благодарность Василию за его карьеру, вклад в развитие вратарей.

У него сын Максим играет, отличный вратарь, и я думаю, что Василий поработает на благо хоккея.

Читал, что он собирается отдохнуть, хорошего ему отдыха.

Думаю, как любой человек, любящий хоккей, он вернется и обязательно поможет еще нашему хоккею», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России на Олимпиаде-2018.