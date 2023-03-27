Кошечкин об Олимпиаде-2018: «Главная победа моей спортивной жизни. Сыграть на таком турнире – мечта с детства, очень повезло, что она осуществилась»

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею Василий Кошечкин КХЛ олимпийский хоккейный турнир Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Спорт-Экспресс Хоккей

Василий Кошечкин поделился воспоминаниями о победе на Олимпиаде-2018. 

– Пик карьеры – Олимпиада в Корее?

– Я бы выделил период с 2013 по 2018 год, когда с «Металлургом» дважды удалось выиграть Кубок Гагарина. Золото Олимпиады – это воспоминание на всю жизнь. Сыграть на таком турнире было моей мечтой с детства. И мне очень повезло, что она осуществилась.

Стать первым номером в сборной мне было непросто – я заработал это право своими трудом и упорством на протяжении нескольких лет. И сейчас снова готов сказать спасибо руководству сборной и тренерскому штабу под руководством Олега Знарка, которые поверили в меня и дали шанс.

– Что больше всего запомнилось в олимпийском финале?

– Подробности матча сейчас помню смутно. За исключением концовки с голами Гусева и Капризова. Наверное, переживал, как и все остальные. Это не важно. Эмоции после финальной сирены на льду и в раздевалке – фантастика. Это главная победа всей моей спортивной жизни!

– Под вами сидели будущие звезды НХЛ – Шестеркин и Сорокин. Было понятно, что со временем они станут лучшими в мире?

– Да, еще выделю своего коллегу по «Металлургу» Илью Самсонова. По этим ребятам было сразу видно, что они вратари с большим будущим. Их успехи в НХЛ это подтверждают, – сказал бывший вратарь «Металлурга» и сборной России.

Ротенберг рассказал, что Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде-2018: «Он даже в списках у нас не был. Финал Кубка Гагарина повлиял – тогда Василий сыграл феноменально»

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6 комментариев

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ARAMIS777
Василий всей своей карьерой доказал,что он достоин всех тех титулов,которые у него есть.
Но о ОИ-2018 смешно вспоминать.
Феерический финал со сборной Германии...
М-да.
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Сергей Орлов
Всерьёз считать корейский Евротур Олимпиадой это диагноз.
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Олег
Ответ Кеша
Вася своим трудом заслужил место под солнцем . Кто там играл или не играл в составах других сборных это их проблемы и никто не вспомнит про составы команд , а золото Олимпиады останется .
Полностью саледарен с вами.
Олимпийский чемпион высшая награды, и Василий её заслужил.
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Сергей Орлов
Ответ Кеша
Вася своим трудом заслужил место под солнцем . Кто там играл или не играл в составах других сборных это их проблемы и никто не вспомнит про составы команд , а золото Олимпиады останется .
кто следит за спортом, конечно вспомнят, не вспомнят только домохозяйки и те, кто смотрит спорт раз в четыре года и то только в формате "наши против не наших".
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Кеша
Вася своим трудом заслужил место под солнцем . Кто там играл или не играл в составах других сборных это их проблемы и никто не вспомнит про составы команд , а золото Олимпиады останется .
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цэсемьэр
спасибо Беттману за это
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