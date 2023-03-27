Кошечкин об Олимпиаде-2018: «Главная победа моей спортивной жизни. Сыграть на таком турнире – мечта с детства, очень повезло, что она осуществилась»
Василий Кошечкин поделился воспоминаниями о победе на Олимпиаде-2018.
– Пик карьеры – Олимпиада в Корее?
– Я бы выделил период с 2013 по 2018 год, когда с «Металлургом» дважды удалось выиграть Кубок Гагарина. Золото Олимпиады – это воспоминание на всю жизнь. Сыграть на таком турнире было моей мечтой с детства. И мне очень повезло, что она осуществилась.
Стать первым номером в сборной мне было непросто – я заработал это право своими трудом и упорством на протяжении нескольких лет. И сейчас снова готов сказать спасибо руководству сборной и тренерскому штабу под руководством Олега Знарка, которые поверили в меня и дали шанс.
– Что больше всего запомнилось в олимпийском финале?
– Подробности матча сейчас помню смутно. За исключением концовки с голами Гусева и Капризова. Наверное, переживал, как и все остальные. Это не важно. Эмоции после финальной сирены на льду и в раздевалке – фантастика. Это главная победа всей моей спортивной жизни!
– Под вами сидели будущие звезды НХЛ – Шестеркин и Сорокин. Было понятно, что со временем они станут лучшими в мире?
– Да, еще выделю своего коллегу по «Металлургу» Илью Самсонова. По этим ребятам было сразу видно, что они вратари с большим будущим. Их успехи в НХЛ это подтверждают, – сказал бывший вратарь «Металлурга» и сборной России.
Ротенберг рассказал, что Кошечкин мог не сыграть на Олимпиаде-2018: «Он даже в списках у нас не был. Финал Кубка Гагарина повлиял – тогда Василий сыграл феноменально»
Но о ОИ-2018 смешно вспоминать.
Феерический финал со сборной Германии...
М-да.
Олимпийский чемпион высшая награды, и Василий её заслужил.