Форвард «Нэшвилла» Дюшен может пропустить несколько недель из-за травмы руки

Форвард « » может пропустить несколько недель из-за травмы руки.

32-летний канадец получил травму в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (2:3) в результате попадания шайбы в руку после броска партнера по команде Данте Фаббро.

В текущем сезоне Дюшен набрал 56 (22+34) очков в 71 матче.

«Предаторс» набрали 80 очков в 72 играх и отстают от зоны плей-офф на 5 очков, имея 2 матча в запасе по сравнению с конкурентами – «Виннипегом» и «Калгари».