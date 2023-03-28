Форвард «Нэшвилла» Дюшен может пропустить несколько недель из-за травмы руки

Теги травмы Нэшвилл НХЛ Мэтт Дюшен Хоккей

Форвард «Нэшвилла» Мэтт Дюшен может пропустить несколько недель из-за травмы руки.

32-летний канадец получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:3) в результате попадания шайбы в руку после броска партнера по команде Данте Фаббро. 

В текущем сезоне Дюшен набрал 56 (22+34) очков в 71 матче. 

«Предаторс» набрали 80 очков в 72 играх и отстают от зоны плей-офф на 5 очков, имея 2 матча в запасе по сравнению с конкурентами – «Виннипегом» и «Калгари». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий