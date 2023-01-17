Мэтт Дюшен: «Хотел бы играть в хоккей до 40 лет – это моя цель. Восхищаюсь теми, кто играет до такого возраста»

Теги Нэшвилл НХЛ Мэтт Дюшен Хоккей

Мэтт Дюшен рассказал, что хочет играть в хоккей до 40 лет.

«У меня есть представление о времени, до которого я постараюсь играть в хоккей. 

Я восхищаюсь парнями, которые играют в 40 лет, так что это моя цель. Никогда раньше не говорил об этом публично. Но я бы хотел играть до 40 лет», – сказал 32-летний нападающий «Нэшвилла».

Канадец дебютировал в НХЛ в сезоне-2009/10 в составе «Колорадо».

На данный момент Дюшен сыграл 947 матчей в НХЛ и записал на свой счет 721 (305+416) балл за результативность.

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1 комментарий

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Iwer
Добротный игрок, не травматичен, может долго играть с таким желанием
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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