Мэтт Дюшен: «Хотел бы играть в хоккей до 40 лет – это моя цель. Восхищаюсь теми, кто играет до такого возраста»

рассказал, что хочет играть в хоккей до 40 лет.

«У меня есть представление о времени, до которого я постараюсь играть в хоккей.

Я восхищаюсь парнями, которые играют в 40 лет, так что это моя цель. Никогда раньше не говорил об этом публично. Но я бы хотел играть до 40 лет», – сказал 32-летний нападающий « ».

Канадец дебютировал в НХЛ в сезоне-2009/10 в составе «Колорадо».

На данный момент Дюшен сыграл 947 матчей в и записал на свой счет 721 (305+416) балл за результативность.