Форвард «Нэшвилла» Джохансен пропустит около 3 месяцев после операции на ноге

Теги травмы Нэшвилл НХЛ Райан Джохансен Хоккей

Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен пропустит оставшуюся часть регулярного сезона.

Клуб объявил, что 30-летний хоккеист в среду перенес операцию в связи с травмой правой ноги и пропустит около 3 месяцев. Форвард получил повреждение в матче против «Ванкувера» 22 февраля (5:4 Б).

Таким образом, Джохансен не сможет играть до конца мая. Последний матч в регулярке «Нэшвилл» проведет 15 апреля – против «Колорадо». 

В текущем сезоне НХЛ канадец провел 55 матчей и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «-13». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий