Форвард «Нэшвилла» Джохансен пропустит около 3 месяцев после операции на ноге

Нападающий « » пропустит оставшуюся часть регулярного сезона.

Клуб объявил, что 30-летний хоккеист в среду перенес операцию в связи с травмой правой ноги и пропустит около 3 месяцев. Форвард получил повреждение в матче против «Ванкувера» 22 февраля (5:4 Б).

Таким образом, Джохансен не сможет играть до конца мая. Последний матч в регулярке «Нэшвилл» проведет 15 апреля – против «Колорадо».

В текущем сезоне канадец провел 55 матчей и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «-13».