Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном». Вратаря «Оттавы» увезли на носилках
Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном».
Форвард «Нэшвилла» получил травму в конце первого периода после силового приема защитника «Флайерс» Расмуса Ристолайнена. В 50 матчах текущего сезона у него 42 (19+23) очка. «Предаторс» выиграли матч (2:1 ОТ), подробностей о травме шведа пока нет.
Вратаря «Оттавы» (они однофамильцы – прим. Sports.ru) увезли на носилках в конце третьего периода матча с «Ойлерс» (3:6).
Защитник «Сенаторс» Трэвис Хэмоник толкнул нападающего «нефтяника» Зака Хаймана на Форсберга за несколько мгновений до шестой шайбы, влетевшей в его ворота. Подробностей его состояния пока тоже нет.
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