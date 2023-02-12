Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном». Вратаря «Оттавы» увезли на носилках

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Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном».

Форвард «Нэшвилла» получил травму в конце первого периода после силового приема защитника «Флайерс» Расмуса Ристолайнена. В 50 матчах текущего сезона у него 42 (19+23) очка. «Предаторс» выиграли матч (2:1 ОТ), подробностей о травме шведа пока нет. 

Вратаря «Оттавы» (они однофамильцы – прим. Sports.ru) увезли на носилках в конце третьего периода матча с «Ойлерс» (3:6). 

Защитник «Сенаторс» Трэвис Хэмоник толкнул нападающего «нефтяника» Зака ​​Хаймана на Форсберга за несколько мгновений до шестой шайбы, влетевшей в его ворота. Подробностей его состояния пока тоже нет. 

1 комментарий

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Nuteruoli
Жаль Форсбергов. Филиппу просто не повезло, а вот Антон может сказать спасибо своему защитнику, Хамоник должен был наоборот Хаймана от вратаря оттаскивать, а он берет и специально толкает, гений.
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