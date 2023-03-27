«Металлург» уволил вице-президента Ласькова («Чемпионат»)

Теги Металлург Мг отставки КХЛ Чемпионат.com Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков покидает «Металлург». 

Магнитогорский клуб уволил 59-летнего менеджера с постов первого вице-президента и директора клуба, сообщает «Чемпионат».

Специалист работал в «Металлурге» с октября 2019 года. Лучшим достижением команды при Ласькове был выход в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне. 

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14 комментариев

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ФКСМ..ХКСЮ
Вот соседы увольняют менеджера, хотя выходили в финал КГ при нем.
У нас оставляют всех менеджеров, хотя они могут только мечтать о финале КГ, при этом их хвалит президент республики🤦‍♂️
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Максим Седов
Пошла вода горячая:)
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Xell
Завтра уволю Воробьева. Не оправдал надежд.
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oldgordon
Видимо в Магнитке намечаются серьёзные изменения. Хорошо, если это пойдет на пользу команде. В последнее время на команду жалко было смотреть, очень хочется, чтобы возродился прежний Металллург.
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Xell
Второго Величкина не найти.
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bodya1337
Ответ Болельщик МГ
Есть объяснения почему ?
Яндач. Контракт на 500 млн Кулёмину, Локтионову 90. Подписание Матушкиных, Козуных за много денег, Верещагин. Непонятные Язьковы с Буйницким, купленные за моного денег.
Попил бабла на обустройстве арены с Грицаем
После 2017 года всё плохо было в Металлурге
Один плюс был это обмен Косова на Чибисова

А ещё Зернова профукал и взял Варфоломеева
+5
-1
+4
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Олег
Это было необходимо чтобы встрехнуть команду.
Такое чувство что заелись.
+1
-1
0
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Ыжык
Воробьева то надо оставлять.
+2
-8
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Болельщик МГ
Ответ bodya1337
Только Величкина не возвращайте, пожалуйста
Есть объяснения почему ?
+2
-1
+1
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Болельщик МГ
Начало положено
+2
-1
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Сергей Нагорнов
Лучшая оценка его работы. Строить стан и строить команду две разные вещи. С возвращением на левый берег)
+1
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102RUS174
Уже хорошее решение, он ничего не сделал для выхода из кризиса команды середине сезона! А это его первая задача была!
+7
-1
+6
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bodya1337
Только Величкина не возвращайте, пожалуйста
+8
-3
+5
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chto s licom?
вот так, вот и все
+3
-1
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