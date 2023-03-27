«Металлург» уволил вице-президента Ласькова («Чемпионат»)

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Магнитогорский клуб уволил 59-летнего менеджера с постов первого вице-президента и директора клуба, сообщает «Чемпионат».

Специалист работал в «Металлурге» с октября 2019 года. Лучшим достижением команды при Ласькове был выход в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне.