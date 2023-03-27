«Металлург» уволил вице-президента Ласькова («Чемпионат»)
Сергей Ласьков покидает «Металлург».
Магнитогорский клуб уволил 59-летнего менеджера с постов первого вице-президента и директора клуба, сообщает «Чемпионат».
Специалист работал в «Металлурге» с октября 2019 года. Лучшим достижением команды при Ласькове был выход в финал Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
У нас оставляют всех менеджеров, хотя они могут только мечтать о финале КГ, при этом их хвалит президент республики🤦♂️
Попил бабла на обустройстве арены с Грицаем
После 2017 года всё плохо было в Металлурге
Один плюс был это обмен Косова на Чибисова
А ещё Зернова профукал и взял Варфоломеева
Такое чувство что заелись.