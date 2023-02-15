Рябыкин о «Металлурге»: «Не все игроки хотели принимать правила и требования. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой»

прокомментировал свою отставку из «Металлурга».

Тренер отвечал за игру команды в обороне.

– Как вы узнали, что больше не работаете в « »?

– После выезда команда получила выходной. и собрали хоккеистов и о чем-то разговаривали. На следующий день мне сказали, что меня уволили.

– Разговор проходил без тренеров?

– Да.

– Он и стал для вас определяющим?

– Думаю, да. Этот разговор точно стал одним из факторов.

– Вам объяснили причины увольнения?

– Нет. Никаких объяснений. Просто сказали, что принято такое решение. Я особо не вдавался в подробности. Все причины лежат на поверхности.

– Не для всех.

– Я бы не хотел все выносить в публичное поле. Просто не все хоккеисты хотели принимать правила и требования о том, как надо играть в обороне.

– Вам не получилось в полной мере найти контакт с игроками «Металлурга»?

– Не сказал бы. Контакт я нашел, просто некоторые люди не хотели заставлять себя работать больше, чем нужно было. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой. Они работали по одним схемам, а я пришел и предложил другие. Кому-то мои требования понравились, и они их сразу приняли. Кто-то пытался настаивать на своем. Но если требования дают результат, почему от них надо отказываться?

– Не думаете, что вы перегрузили игроков информацией?

– Понимаю, информации было много. Мы много разбирали видео. Не всегда это нравится, когда свободное время тратишь еще и на разбор видео. Но в дальнейшем это дает положительный результат. А так как все игроки – профессионалы, они должны это понимать, – сказал Рябыкин.