Рябыкин о «Металлурге»: «Не все игроки хотели принимать правила и требования. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой»

Теги Металлург Мг Дмитрий Рябыкин Сергей Гомоляко КХЛ Спорт-Экспресс Сергей Ласьков Хоккей

Дмитрий Рябыкин прокомментировал свою отставку из «Металлурга».

Тренер отвечал за игру команды в обороне.

– Как вы узнали, что больше не работаете в «Металлурге»?

– После выезда команда получила выходной. Сергей Ласьков и Сергей Гомоляко собрали хоккеистов и о чем-то разговаривали. На следующий день мне сказали, что меня уволили.

– Разговор проходил без тренеров?

– Да.

– Он и стал для вас определяющим?

– Думаю, да. Этот разговор точно стал одним из факторов.

– Вам объяснили причины увольнения?

– Нет. Никаких объяснений. Просто сказали, что принято такое решение. Я особо не вдавался в подробности. Все причины лежат на поверхности.

– Не для всех.

– Я бы не хотел все выносить в публичное поле. Просто не все хоккеисты хотели принимать правила и требования о том, как надо играть в обороне.

– Вам не получилось в полной мере найти контакт с игроками «Металлурга»?

– Не сказал бы. Контакт я нашел, просто некоторые люди не хотели заставлять себя работать больше, чем нужно было. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой. Они работали по одним схемам, а я пришел и предложил другие. Кому-то мои требования понравились, и они их сразу приняли. Кто-то пытался настаивать на своем. Но если требования дают результат, почему от них надо отказываться?

– Не думаете, что вы перегрузили игроков информацией?

– Понимаю, информации было много. Мы много разбирали видео. Не всегда это нравится, когда свободное время тратишь еще и на разбор видео. Но в дальнейшем это дает положительный результат. А так как все игроки – профессионалы, они должны это понимать, – сказал Рябыкин.

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5 комментариев

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heivani
Когда игры идут через день,перелеты занимают значительное время; - здесь уж не натренируешься.Не считаю уж такую большую роль тренера по игре в защите.Главный,он и есть главный.Последнее слово всегда за ним.
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ddt
Игрокам не понравилась работа по принципу я начальник, ты дурак...
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wolkov
а какой такой результат был? вроде на момент прихода рябыкина ммг был первым или вторым, а потом скатился, после его увольнения снова стали стабильно выигрывать. с авангардом та же тема. просто рябыкин походу не может прмзнать, что он как тренер сырой и неквалифицированный, даже для пома
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Кеша
Рябыкин был хорошим защитником. Но для Металлурга он чужой . 13 сезонов отыграл в Авангарде . В Динамо попылил немного. Но работа тренера это не нахрапом взять . Здесь нужен подход к каждому игроку .
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artem klishin
система Хартли не прижилась что ли?
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