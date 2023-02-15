Рябыкин о «Металлурге»: «Не все игроки хотели принимать правила и требования. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой»
Дмитрий Рябыкин прокомментировал свою отставку из «Металлурга».
Тренер отвечал за игру команды в обороне.
– Как вы узнали, что больше не работаете в «Металлурге»?
– После выезда команда получила выходной. Сергей Ласьков и Сергей Гомоляко собрали хоккеистов и о чем-то разговаривали. На следующий день мне сказали, что меня уволили.
– Разговор проходил без тренеров?
– Да.
– Он и стал для вас определяющим?
– Думаю, да. Этот разговор точно стал одним из факторов.
– Вам объяснили причины увольнения?
– Нет. Никаких объяснений. Просто сказали, что принято такое решение. Я особо не вдавался в подробности. Все причины лежат на поверхности.
– Не для всех.
– Я бы не хотел все выносить в публичное поле. Просто не все хоккеисты хотели принимать правила и требования о том, как надо играть в обороне.
– Вам не получилось в полной мере найти контакт с игроками «Металлурга»?
– Не сказал бы. Контакт я нашел, просто некоторые люди не хотели заставлять себя работать больше, чем нужно было. Чтобы расти, надо работать, а не заниматься ерундой. Они работали по одним схемам, а я пришел и предложил другие. Кому-то мои требования понравились, и они их сразу приняли. Кто-то пытался настаивать на своем. Но если требования дают результат, почему от них надо отказываться?
– Не думаете, что вы перегрузили игроков информацией?
– Понимаю, информации было много. Мы много разбирали видео. Не всегда это нравится, когда свободное время тратишь еще и на разбор видео. Но в дальнейшем это дает положительный результат. А так как все игроки – профессионалы, они должны это понимать, – сказал Рябыкин.
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