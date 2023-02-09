Вице-президент «Металлурга»: «Пусть подавятся грязью те, кто несет ее в адрес Рябыкина»

прокомментировал отставку тренера .

– Как распределяются обязанности внутри тренерского штаба после ухода Рябыкина? Кто занимается обороной и меньшинством? Может ищите нового специалиста?

– Равиль Гусманов отвечает за эту работу, выпускает защитников, на мой взгляд, справляется. Пока никого дополнительно не ищем.

– Сейчас очень много грязи в СМИ в сторону Дмитрия Анатольевича Рябыкина. Поделитесь мнением о его работе?

– Это хороший специалист. Всей грязью пусть подавятся те, кто ее несет. Все, что было сказано Ильей Петровичем, так и есть. Ничего плохого мы сказать не можем. Он специалист, и это он доказал, работая с Хартли.

Да, может быть, немного не сложилось у нас построение обороны согласно его требованиям, – сказал первый вице-президент и директор « ».