Вице-президент «Металлурга»: «Пусть подавятся грязью те, кто несет ее в адрес Рябыкина»

Теги Металлург Мг Дмитрий Рябыкин Равиль Гусманов КХЛ Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков прокомментировал отставку тренера Дмитрия Рябыкина.

– Как распределяются обязанности внутри тренерского штаба после ухода Рябыкина? Кто занимается обороной и меньшинством? Может ищите нового специалиста?

– Равиль Гусманов отвечает за эту работу, выпускает защитников, на мой взгляд, справляется. Пока никого дополнительно не ищем.

– Сейчас очень много грязи в СМИ в сторону Дмитрия Анатольевича Рябыкина. Поделитесь мнением о его работе?

– Это хороший специалист. Всей грязью пусть подавятся те, кто ее несет. Все, что было сказано Ильей Петровичем, так и есть. Ничего плохого мы сказать не можем. Он специалист, и это он доказал, работая с Хартли.

Да, может быть, немного не сложилось у нас построение обороны согласно его требованиям, – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Огюст
Хороших спецов не выгоняют перед плей-оф , как сделали вы ! Да и Авангард натерпелся с этим "спецоп "поражений и это доказательство того,кто был рулевым в Авангарде -да это Хартли !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Бакин
ал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
вован63
Что то этого хорошего специалиста два раза за год по жопе мешалкой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodgeras
Тут всё просто. Воробей очень много проигрывал Хартли. Когда Рябыкин не справился с должностью главного, уговорил руководство подписать его. Так сказать почитать конспект Хартли, узнать его методы. Когда Рябыкин рассказал всё, что знал его уволили.
Диму использовали, как салфетку. Вытерлись и выкинули на мороз.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
То есть пицце президент клуба хочет, что бы подавились все защитники Металлурга?))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Кувшинов
Что он несёт? Неужели не видит ушёл Рябыкин и сразу команда выигрывать начала! Рябыкин чёрная метка для любой команды!!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий