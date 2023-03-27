Малкин после 4:3 с «Вашингтоном»: «У нас каждая игра похожа на плей-офф, каждый раз драма – то драки, то Ови убежит один на один, а может, забьет в большинстве»

высказался о победе над «Вашингтоном».

«Питтсбург» обыграл «Кэпиталс» (4:3) в матче регулярного чемпионата . Малкин забил победный гол.

– Этот матч был похож на игру плей-офф? Вы с « » нередко проводили серии.

– Мне кажется, у нас каждая игра похожа на плей-офф. И в каждой игре постоянно происходит какая-то драма. То драки, то Ови, как всегда, убежит один на один, а может, забьет в большинстве. Много моментов и много борьбы.

Эта игра тоже была тяжелой. Две команды борются за плей-офф. Конечно, эти два очка очень важны в конце сезона. Эта игра получилась интересной, атакующей с двух сторон. Мы знали, что «Вашингтон» тоже пойдет в атаку.

Слава богу, мы победили. Хотя в третьем периоде не совсем правильно играли…

– Ну еще бы, счет из 3:0 превратился в 3:3.

– Мы дали шанс «Вашингтону» вернуться в игру.

– Но зрители на трибунах реально переживали, будто это пятый матч серии плей-офф.

– Это правильно, ведь для нас сейчас каждая игра похожа на плей-офф. Потому что мы, можно сказать, не гарантировали себе место в зоне плей-офф. Мы близко, и надо попадать, и болельщики нас гонят. Конечно, все хотят попасть в плей-офф, и фанаты мечтают о продолжении сезона, – сказал нападающий « ».

Дерби русских легенд: «Вашингтон» отыгрался с 0:3 с помощью Овечкина, но Малкин забил победную в концовке