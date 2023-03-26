Малкин о победном голе «Вашингтону»: «Манта действовал как-то вальяжно, видел, что он будет обыгрывать. Люблю бросать под блин – так и сделал»

поделился эмоциями о победном голе в матче с « ».

«Питтсбург» обыграл «Кэпиталс» (4:3) в матче регулярного чемпионата .

– Расскажите, как вы перехватили шайбу у на предпоследней минуте при счете 3:3, убежали и смогли забить. Это случайно так получилось или вы прочитали Манту?

– Если честно, то я видел, что он будет обыгрывать. Он ведь был практически последним и действовал как-то вальяжно. В том моменте защитники поехали меняться.

Понятно, что Манта мог меня обыграть. Но, может, он не ожидал, что я так на него налечу. Ловил момент, а у меня клюшка была в двух руках. И было видно его движение, что он будет шайбу убирать под себя.

Я просто на опережение сыграл, выкинул клюшку, а когда шайба полетела вперед, то понял, что выхожу один на один. Я видел, что их защитники устали, они ехали меняться.

– Ну, а бросок?

– Кстати, в прошлом матче я также пытался забить, когда мы «два в один» выходили с Цукером.

Я тоже хотел сделать движение немного вправо и бросить под блин. Но вратарь как-то спокойно прочитал этот момент и отбил.

А здесь как я задумал, так и получилось. Голкипер сместился от меня вправо и немного открыл угол. Я люблю так бросать под блин, и так сделал.

К тому же сам немного устал, это был конец смены. Понятно, что я не хотел обыгрывать – просто шел на бросок. И можно сказать, я исполнил его в своем фирменном стиле, – сказал нападающий « ».

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