Малкин о 4:3 с «Вашингтоном»: «В 3-м периоде было много драмы. Как сегодня больше играть не будем, надеюсь»

надеется, что « » больше не будет упускать лидерство в 3-м периоде.

Сегодня «Пингвинс» обыграли «Вашингтон» (4:3). В третьем периоде «Кэпиталс» отыгрались с 0:3, но точку в матче поставил россиянин, забив победный гол на 59-й минуте.

«В третьем периоде было много драмы (со смехом). В моменте с голом я просто постарался сделать все возможное. В прошлой игре не забил после выхода 2-в-1, сегодня все получилось. Это прибавляет уверенности, конечно же. Важный гол для меня, важные 2 очка для команды.

В третьих периодах нам нужно играть лучше. Как сегодня больше играть не будем, надеюсь. Но опять же, нам противостоял серьезный соперник. Они забили в большинстве и при игре 4 на 4. Надеюсь, что болельщикам сегодняшняя игра понравилась», – сказал форвард «Питтсбурга».

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