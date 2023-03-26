Александр Кожевников: «Мы переоцениваем уровень КХЛ, это ошибка. «Динамо» в Кубке Харламова усиливается игроками КХЛ и все равно проигрывает в одну калитку»

считает, что уровень Фонбет Чемпионата КХЛ переоценен.

– Александр Викторович, « » и « » выиграли последние матчи – и их четвертьфиналы затягиваются. Это в плюс для КХЛ?

– Вчера уже сказал в прессе, что в условиях мировой изоляции нам нужно играть в современный, атакующий хоккей. Такой стиль развивает нашу школу хоккея, работает на будущее.

С этой точки зрения плей-офф очень противоречивый. Все получили наслаждение от острой серии «Торпедо» и СКА, жаль, она оказалась короткой. Ее полная противоположность – серия Казани и «Адмирала», где идет удушение и одна команда может себе позволить за один период вообще не бросить по воротам соперника.

В принципе не назову праздником хоккея и серию Ярославля с Москвой. Какие-то ее эпизоды – интересные, но все равно слишком большое внимание уделяется обороне.

В результате счета последних двух матчей плей-офф унылые – 1:2 и 0:1. Оба раза победили гости, спокойно игравшие вторым номером.

– Такой хоккей не идет на пользу КХЛ?

– Наша школа – прежде всего атака. Это на границе веков в российском чемпионате самыми модными были футбольные счета, отсюда и весь наш кризис. Обязаны играть смелее, это хоккей!

И здесь я хочу сказать, что мы переоцениваем уровень КХЛ. Это наша ошибка.

– Поясните, Александр Викторович.

– Вот, например, московское «Динамо» в Кубке Харламова усиливается игроками КХЛ – и все равно в одну калитку проигрывает молодежи Питера. Та же картина, к сожалению, со «Спартаком» – наша команда МХЛ едва ли не наполовину состоит из кэхаэловцев, но ее всухую побеждает молодежь «Локо». Делайте выводы.

Иногда посматриваю и за ВХЛ, там похожая картина. Например, «Торос» усилился нападающими «Салавата Юлаева» – но все равно имеет большие проблемы в серии с красноярским «Соколом». Вот вам и кэхаэловцы! – сказал двукратный олимпийский чемпион.