Александр Кожевников: «Мы переоцениваем уровень КХЛ, это ошибка. «Динамо» в Кубке Харламова усиливается игроками КХЛ и все равно проигрывает в одну калитку»

Теги Салават Юлаев Локомотив СКА Спартак Торос Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Динамо Кубок Харламова Сокол Красноярск Адмирал Хоккей

Александр Кожевников считает, что уровень Фонбет Чемпионата КХЛ переоценен.

– Александр Викторович, «Локомотив» и «Адмирал» выиграли последние матчи – и их четвертьфиналы затягиваются. Это в плюс для КХЛ?

– Вчера уже сказал в прессе, что в условиях мировой изоляции нам нужно играть в современный, атакующий хоккей. Такой стиль развивает нашу школу хоккея, работает на будущее. 

С этой точки зрения плей-офф КХЛ очень противоречивый. Все получили наслаждение от острой серии «Торпедо» и СКА, жаль, она оказалась короткой. Ее полная противоположность – серия Казани и «Адмирала», где идет удушение и одна команда может себе позволить за один период вообще не бросить по воротам соперника.

В принципе не назову праздником хоккея и серию Ярославля с Москвой. Какие-то ее эпизоды – интересные, но все равно слишком большое внимание уделяется обороне.

В результате счета последних двух матчей плей-офф унылые – 1:2 и 0:1. Оба раза победили гости, спокойно игравшие вторым номером.

– Такой хоккей не идет на пользу КХЛ?

– Наша школа – прежде всего атака. Это на границе веков в российском чемпионате самыми модными были футбольные счета, отсюда и весь наш кризис. Обязаны играть смелее, это хоккей!

И здесь я хочу сказать, что мы переоцениваем уровень КХЛ. Это наша ошибка.

– Поясните, Александр Викторович.

– Вот, например, московское «Динамо» в Кубке Харламова усиливается игроками КХЛ – и все равно в одну калитку проигрывает молодежи Питера. Та же картина, к сожалению, со «Спартаком» – наша команда МХЛ едва ли не наполовину состоит из кэхаэловцев, но ее всухую побеждает молодежь «Локо». Делайте выводы.

Иногда посматриваю и за ВХЛ, там похожая картина. Например, «Торос» усилился нападающими «Салавата Юлаева» – но все равно имеет большие проблемы в серии с красноярским «Соколом». Вот вам и кэхаэловцы! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ну немного не так всё. Это не мхл усиливается игроками КХЛ, а в КХЛ в Спартаке пол состава с высшей лиги и мхл))) а сейчас эти игроки просто на своем месте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Ярославец75
Простите, а в чем наслаждение в серии СКА и Торпедо? Игра в одну калитку. Я болел за Торпедо, но они не смогли вообще ничего противопоставить армейцам.
Бюджеты какие?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Ответ wolkov
ага, особенное наслаждение получили в 4 матче, когда ведя 3:1 педо игру отдало🤣🤣🤣🤣 торжество атакующего хоккея во всей красе
Вот я тоже офигел. Ларик сказал, что они не могли отойти от своего хоккея и болельщики их бы не поняли. А сейчас они офигенно поняли, когда они слились всухую.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
Ответ Ярославец75
Простите, а в чем наслаждение в серии СКА и Торпедо? Игра в одну калитку. Я болел за Торпедо, но они не смогли вообще ничего противопоставить армейцам.
ага, особенное наслаждение получили в 4 матче, когда ведя 3:1 педо игру отдало🤣🤣🤣🤣
торжество атакующего хоккея во всей красе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Ответ Андрей Королёнок
Тогда этот уровень вообще умрëт.
Уровень КХЛ вырастет, если будет больше классных игроков.
А уровень российского хоккея надо другими методами поднимать: увеличивать массовость и количество лиг, улучшать тренерско-методическую и менеджерскую подготовку, материальную и медико-фармакологическую базу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Ответ Андрей Королёнок
В смысле в одну калитку? Первые две встречи у Торпедо даже преимущество было а по голевым так без спорно.
У нас тоже первые две встречи с армейцами преимущество было, а толку?Забрали они эти игры. По голам у Торпедо не феерия. Забили столько же за 4 игры, как и наши. Наслаждения я лично не получил от серии, которая закончилась с сухим счетом. По мне так лучше борьба в каждом матче и до самого конца.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Al561
Кто это мы? Третьяк, Ротенберг? И при чем здесь мировая изоляция? И есть ли мировая изоляция, если игроки (не все) спокойно перемещаются по странам и лигам (не по всем)? И если уровень КХЛ низок, может наоборот надо смягчить лимит, допустим до 8 легионеров?
Повышать надо уровень российского хоккея ,а не КХЛ,а леги в этом не помошники.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Королёнок
Ответ Al561
Кто это мы? Третьяк, Ротенберг? И при чем здесь мировая изоляция? И есть ли мировая изоляция, если игроки (не все) спокойно перемещаются по странам и лигам (не по всем)? И если уровень КХЛ низок, может наоборот надо смягчить лимит, допустим до 8 легионеров?
Тогда этот уровень вообще умрëт.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Королёнок
Ответ Ярославец75
Простите, а в чем наслаждение в серии СКА и Торпедо? Игра в одну калитку. Я болел за Торпедо, но они не смогли вообще ничего противопоставить армейцам.
В смысле в одну калитку? Первые две встречи у Торпедо даже преимущество было а по голевым так без спорно.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Кто это мы? Третьяк, Ротенберг?
И при чем здесь мировая изоляция?
И есть ли мировая изоляция, если игроки (не все) спокойно перемещаются по странам и лигам (не по всем)?
И если уровень КХЛ низок, может наоборот надо смягчить лимит, допустим до 8 легионеров?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Даже Кожевников пнул Кудашова из Динамо . Тьфу . Будем еще два года ждать манны небесной . Можно все расходиться , ее не будет .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Простите, а в чем наслаждение в серии СКА и Торпедо? Игра в одну калитку. Я болел за Торпедо, но они не смогли вообще ничего противопоставить армейцам.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий