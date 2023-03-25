Кожевников о решении ИИХФ: «Скунсов полно! Латыши, чехи. Финны им подвывают. Стать чемпионами мира без России – это смешно! Первенство двора!»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России и Беларуси не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

– В среду ИИХФ объявила, что еще на год продлевает отстранение российской сборной от международных турниров. Ожидаемо для вас?

– Да, естественно. Скунсов полно! Латыши, чехи, естественно, и финны им подвывают, хотя первые не вылезают. Жаль, что у них короткая память. Ведь финны в свое время учились у нас. Надо как-то быть благодарными.

Но это все политика. Когда ее суют в хоккей – очень некрасиво. Не знаю только, как сами наши хоккеисты на такую ситуацию реагируют. Стать чемпионами мира без России – это смешно! Первенство двора!

– В некоторых видах спорта России уже удалось пробить блокаду. От руководства ФХР слышно много громких слов, но на деле ничего не получается.

– Да, мы видим примеры в фехтовании, боксе, когда Россия возвращается на международную арену. А в хоккее… Но что тут поделаешь? Значит, надо искать новых лидеров, которые умеют разговаривать и действительно имеют авторитет в хоккейном сообществе, – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария

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Andy
Ответ Большое сердце Неймара
а стать без НХЛовцев чемпионом олимпийских игр вверх мастерства. молчал бы уже,хотя суббота вечер,ему позволено
Им никто на запрещал ехать на Олимпиаду. Хотя такие как ты думают что силой не пустили, что бы Россия выиграла)) Ты то явно тяпнул уже))
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Анатолий Дмитриевич
ну справедливости ради, выиграть ЧМ с Россией тоже нетрудно, учитывая количество российских титулов за 30 лет)
+1
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Большое сердце Неймара
а стать без НХЛовцев чемпионом олимпийских игр вверх мастерства. молчал бы уже,хотя суббота вечер,ему позволено
+3
-1
+2
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Dolard
Ну раз смешно, можешь посмеяться.
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