Кожевников о решении ИИХФ: «Скунсов полно! Латыши, чехи. Финны им подвывают. Стать чемпионами мира без России – это смешно! Первенство двора!»
Александр Кожевников прокомментировал продление отстранения России от турниров.
Национальные команды России и Беларуси не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.
– В среду ИИХФ объявила, что еще на год продлевает отстранение российской сборной от международных турниров. Ожидаемо для вас?
– Да, естественно. Скунсов полно! Латыши, чехи, естественно, и финны им подвывают, хотя первые не вылезают. Жаль, что у них короткая память. Ведь финны в свое время учились у нас. Надо как-то быть благодарными.
Но это все политика. Когда ее суют в хоккей – очень некрасиво. Не знаю только, как сами наши хоккеисты на такую ситуацию реагируют. Стать чемпионами мира без России – это смешно! Первенство двора!
– В некоторых видах спорта России уже удалось пробить блокаду. От руководства ФХР слышно много громких слов, но на деле ничего не получается.
– Да, мы видим примеры в фехтовании, боксе, когда Россия возвращается на международную арену. А в хоккее… Но что тут поделаешь? Значит, надо искать новых лидеров, которые умеют разговаривать и действительно имеют авторитет в хоккейном сообществе, – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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