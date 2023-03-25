Кожевников о решении ИИХФ: «Скунсов полно! Латыши, чехи. Финны им подвывают. Стать чемпионами мира без России – это смешно! Первенство двора!»

прокомментировал продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России и Беларуси не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

– В среду объявила, что еще на год продлевает отстранение российской сборной от международных турниров. Ожидаемо для вас?

– Да, естественно. Скунсов полно! Латыши, чехи, естественно, и финны им подвывают, хотя первые не вылезают. Жаль, что у них короткая память. Ведь финны в свое время учились у нас. Надо как-то быть благодарными.

Но это все политика. Когда ее суют в хоккей – очень некрасиво. Не знаю только, как сами наши хоккеисты на такую ситуацию реагируют. Стать чемпионами мира без России – это смешно! Первенство двора!

– В некоторых видах спорта России уже удалось пробить блокаду. От руководства слышно много громких слов, но на деле ничего не получается.

– Да, мы видим примеры в фехтовании, боксе, когда Россия возвращается на международную арену. А в хоккее… Но что тут поделаешь? Значит, надо искать новых лидеров, которые умеют разговаривать и действительно имеют авторитет в хоккейном сообществе, – заявил двукратный олимпийский чемпион.