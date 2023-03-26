Кожевников о «Салавате»: «Без солидных легионеров, с такой неопытной командой второе место на Востоке – чудо»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил решение «Салавата Юлаева» продлить контракт с Виктором Козловым.

«Все логично. Я уже говорил, что о работе тренеров КХЛ сужу по доверию к молодым хоккеистам, по желанию работать с ними – для меня это один из важнейших показателей.

С этой точки зрения помимо наших тренеров-лидеров отмечаю Ларионова из «Торпедо», Разина из «Северстали»  и Козлова – именно они в ходе сезона запустили в КХЛ большую группу молодежи.

Другое дело, что Уфа никак не может трезво оценить свои силы. Без солидных легионеров и только за счет молодежи потолок «Салавата» – второй раунд. А второе место в регулярке Востока с такой неопытной командой – чудо.

Поэтому, на мой взгляд, у Уфы не было другого выбора, кроме как продлить действующий штаб», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий