оценил решение « » продлить контракт с .

«Все логично. Я уже говорил, что о работе тренеров сужу по доверию к молодым хоккеистам, по желанию работать с ними – для меня это один из важнейших показателей.

С этой точки зрения помимо наших тренеров-лидеров отмечаю Ларионова из «Торпедо», Разина из «Северстали» и Козлова – именно они в ходе сезона запустили в КХЛ большую группу молодежи.

Другое дело, что Уфа никак не может трезво оценить свои силы. Без солидных легионеров и только за счет молодежи потолок «Салавата» – второй раунд. А второе место в регулярке Востока с такой неопытной командой – чудо.

Поэтому, на мой взгляд, у Уфы не было другого выбора, кроме как продлить действующий штаб», – сказал двукратный олимпийский чемпион.