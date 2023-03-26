Ротенберг привел в пример «Формулу-1», говоря о подготовке СКА к финалу Запада: «Каждый винтик, каждый игрок должен знать свой маневр. Мы к этому стремимся»

сравнил тренировочный процесс СКА с работой механиков в «Формуле-1».

«Мы абсолютно точно понимаем, к чему готовимся. Трезво оцениваем ситуацию, приземленно готовимся. Играли много матчей против всех соперников в этом сезоне. Готовимся и оттачиваем вещи, которые можно улучшить.

Образно говоря, можно привести в пример «Формулу-1». Когда у механиков есть возможность поработать, заменить некие винтики, мы их постараемся максимально заменить, улучшить. Каждый винтик, каждый игрок должен знать свой маневр, мы к этому стремимся. Эта работа идет ежедневно.

Как я говорил, учиться, учиться и еще раз учиться. Мы развиваемся и работаем. Секретов тут нет, работа и дисциплина», – сказал главный тренер .

В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив» (3-2).