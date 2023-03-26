Ротенберг привел в пример «Формулу-1», говоря о подготовке СКА к финалу Запада: «Каждый винтик, каждый игрок должен знать свой маневр. Мы к этому стремимся»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Формула-1 Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг сравнил тренировочный процесс СКА с работой механиков в «Формуле-1». 

«Мы абсолютно точно понимаем, к чему готовимся. Трезво оцениваем ситуацию, приземленно готовимся. Играли много матчей против всех соперников в этом сезоне. Готовимся и оттачиваем вещи, которые можно улучшить.

Образно говоря, можно привести в пример «Формулу-1». Когда у механиков есть возможность поработать, заменить некие винтики, мы их постараемся максимально заменить, улучшить. Каждый винтик, каждый игрок должен знать свой маневр, мы к этому стремимся. Эта работа идет ежедневно.

Как я говорил, учиться, учиться и еще раз учиться. Мы развиваемся и работаем. Секретов тут нет, работа и дисциплина», – сказал главный тренер СКА.

В финале Западной конференции СКА встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив» (3-2). 

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12 комментариев

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Серый
и все папенькины сыночки тоже должны знать своё место
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Алексей Иванов
Возглавь Северсталь, торпедо или адмирал с Минском и покажи эти винтики
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Могучий дилетант
А руководит этим коллективом великий Матей Бинот
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Jaguarrr
Ответ андрэ
зовите меня Роман Хyикельберг
Тогда уж Ромэн :)
+2
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Кеша
Пилот истребителя жги еще! Лично я заждался новых фраз ! Нельзя так долго держать благодарных читателей на голодном пайке !
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гилберт
Ответ Ryan T.
Господи, какой же Рома сказочный. "Барсу" упомянул, Суворова вспомнил. Теперь ещё Ф1. ........ Казалось бы, и какое отношение это имеет к хоккею?
Да там такая каша!
+2
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гилберт
Берём пример с Максима Ферзьтапка.
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Олег
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ, Ё МАЁ .
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Алексей Лукьянов
Ответ Ryan T.
Господи, какой же Рома сказочный. "Барсу" упомянул, Суворова вспомнил. Теперь ещё Ф1. ........ Казалось бы, и какое отношение это имеет к хоккею?
А ещё Йозе Марин был
+3
0
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Melnikov1968
"Стоп, стоп, стоп. Каждый игрок должен знать свою роль на зубок, и не надо без толков гонять по сцене. Играть надо головой,. И не надо грубить, а то я Вас выведу с поля, э-э--э с репетиции. Перерыв" (с)
+1
0
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Ryan T.
Господи, какой же Рома сказочный.
"Барсу" упомянул, Суворова вспомнил. Теперь ещё Ф1.
........
Казалось бы, и какое отношение это имеет к хоккею?
+4
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андрэ
зовите меня Роман Хyикельберг
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