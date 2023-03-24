Роман Ротенберг: «Когда жил в Финляндии, прочитал книгу Селянне о том, как он начинал. Мне было интересно, меня никто не заставлял. Я влюбился в хоккей в 10 лет» 

рассказал о своей любви к хоккею.

– Каким тренером вы себя считаете?

– Я могу быть разным. Все по ситуации, на результат. То, что нам мешает побеждать, надо убирать. Мы должны сохранить секреты внутри перед игрой. Но у нас нет каких-то глобальных тайн. Это работа и дисциплина. Надо быть разным, надо уметь быть гибким, действовать по ситуации, уметь принимать решения, исходя из обстоятельств.

Помогает весь мой жизненный опыт, я видел многое. У меня отец – тренер, я все это видел с трех лет. Были сборы по дзюдо, но это не меняет подхода. И я все это впитывал. Весь мой опыт складывается из того, что я отработал с командой в разных качествах до того, как стал тренером.

Моя задача простая – помогать команде выигрывать. Когда это получается, все хорошо, когда не получается, нужно задуматься и что-то улучшить, развиваться каждый день.

– Где берете вдохновение?

– Я много читаю, всегда интересовался сильными личностями. У меня семья спортивная, брат в футболе, отец – тренер по дзюдо. И я интересовался разными видами спорта, например, баскетболом. На улице во дворе играли много в футбол, волейбол, баскетбол.

Я жил спортом. И я следил за всеми сильными спортсменами, тренерами. Читал о них, и мне всегда это было интересно. Я статистику изучал, как сыграли в , кто и сколько забил, смотрел нарезки. С 10 лет, как начал заниматься хоккеем, постоянно следил за , , Павлом Буре. Я смотрел их интервью, читал, как они тренировались.

Когда жил в Финляндии, прочитал книгу о том, как он начинал в хоккее. Мне было интересно, и меня никто не заставлял. Это любовь к хоккею, это вдохновляет, потому что в этот вид спорта я влюбился в 10 лет. Я проводил на льду много времени. Школа была на втором месте, и у меня с родителями была дилемма, потому что отец ставил на спорт, мама на образование.

Я жил на катке по шесть часов в день. Бывало, один каток закрывался, я ехал на другой каток. Мне было интересно – детали, финты, – сказал главный тренер СКА.