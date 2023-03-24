Роман Ротенберг: «Когда жил в Финляндии, прочитал книгу Селянне о том, как он начинал. Мне было интересно, меня никто не заставлял. Я влюбился в хоккей в 10 лет» 

Теги СКА Сергей Федоров Теему Селянне НХЛ Павел Буре Александр Могильный КХЛ Роман Ротенберг Борис Ротенберг-старший Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о своей любви к хоккею.

– Каким тренером вы себя считаете?

– Я могу быть разным. Все по ситуации, на результат. То, что нам мешает побеждать, надо убирать. Мы должны сохранить секреты внутри перед игрой. Но у нас нет каких-то глобальных тайн. Это работа и дисциплина. Надо быть разным, надо уметь быть гибким, действовать по ситуации, уметь принимать решения, исходя из обстоятельств.

Помогает весь мой жизненный опыт, я видел многое. У меня отец – тренер, я все это видел с трех лет. Были сборы по дзюдо, но это не меняет подхода. И я все это впитывал. Весь мой опыт складывается из того, что я отработал с командой в разных качествах до того, как стал тренером.

Моя задача простая – помогать команде выигрывать. Когда это получается, все хорошо, когда не получается, нужно задуматься и что-то улучшить, развиваться каждый день.

– Где берете вдохновение?

– Я много читаю, всегда интересовался сильными личностями. У меня семья спортивная, брат в футболе, отец – тренер по дзюдо. И я интересовался разными видами спорта, например, баскетболом. На улице во дворе играли много в футбол, волейбол, баскетбол.

Я жил спортом. И я следил за всеми сильными спортсменами, тренерами. Читал о них, и мне всегда это было интересно. Я статистику изучал, как сыграли в НХЛ, кто и сколько забил, смотрел нарезки. С 10 лет, как начал заниматься хоккеем, постоянно следил за Александром Могильным, Сергеем Федоровым, Павлом Буре. Я смотрел их интервью, читал, как они тренировались.

Когда жил в Финляндии, прочитал книгу Теему Селянне о том, как он начинал в хоккее. Мне было интересно, и меня никто не заставлял. Это любовь к хоккею, это вдохновляет, потому что в этот вид спорта я влюбился в 10 лет. Я проводил на льду много времени. Школа была на втором месте, и у меня с родителями была дилемма, потому что отец ставил на спорт, мама на образование.

Я жил на катке по шесть часов в день. Бывало, один каток закрывался, я ехал на другой каток. Мне было интересно – детали, финты, – сказал главный тренер СКА.

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21 комментарий

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Snow11
Блин , он скоро так мемуары начнет писать)))
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Vovchik333
Так а тренером то каким себя считаете? ))
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Александр Вудшмуке
Ответ Серый
Правильно понял
)
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Серый
Ответ Сантёр Монтёр
Ну да. Если правильно понял
Правильно понял
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Грегори Хауз
Наверное единственный многостаночный тренер который постигпл всю науку по книжкам, просмотрам и рассказам. Теперь понял что созрел перенести это все в опыт, брависсимо!
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Сантёр Монтёр
Ответ Серый
Рапортовать: Есть, гражданин начальник!
Ну да. Если правильно понял
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Алексей Каракорум
Ответ makarr24
жил бы и дальше в Финляндии, читал Селянне, смотрел финты и изучал статистику...
Вместе со всей семьёй
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Кеша
Пошла жара ! Вечер воспоминаний ! А кому это интересно знать вообще какие ты книжки читал ?
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Владислав Шамбазов
в детсве мы не читали книжки про финских хоккеистов,находясь в Финляндии)))
...но любовь к хоккею была не чуть не меньше🙂,знали сборную Великой страны и гордились! сначала после школы чистили каток а потом играли деревянными клюшками ,,малыш",
чуть позже вечером отхватывали от родителей за мокрую одежду и невыученые уроки,-
вот это была любовь!😉
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Maxim Shumov
Неспроста Роман в каждом интервью побеждает канадцев. Профессионализм уже с детства у него в крови.
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Серый
ну да, ну да ставили, так и скажи: клали мы на все!
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Серый
Ответ Сантёр Монтёр
Когда эти падлы займутся тем, что умеют. гонять на яхтах, ещё что , кроме хоккея. Ну там пусть фильмы снимает про футбол
Рапортовать: Есть, гражданин начальник!
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uwe2000
Ответ 2hsjck49rf
Прочитал книжку о Селянне, посмотрел 800 матчей и теперь я главный тренер в КХЛ
ну он относительно успешный менеджер больше. Тренировками занимаются другие тренера. а он там руководитель с неограниченным бюджетом. Давит на судейский корпус, выкупает любых игроков и прочее. Пока не будет строго соблюдаться потолок зарплат, то он так и будет рулить сильным клубом скупая игроков тут и там
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Геннадий Тимченко
Ответ KRUG
Эта любовь невзаимна, Рома.
человек в 10-ть лет прочитал книгу, причем это делать его не заставлял никто... вторую книгу он уже прочитал или пока с выбором не отпределился❓🤔
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makarr24
жил бы и дальше в Финляндии, читал Селянне, смотрел финты и изучал статистику...
+2
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2hsjck49rf
Прочитал книжку о Селянне, посмотрел 800 матчей и теперь я главный тренер в КХЛ
+15
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KRUG
Эта любовь невзаимна, Рома.
+2
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Сантёр Монтёр
Ответ Fat Boy
- Вот вам папа в детстве какой хоккей подарил? Настольный? А мне подарил настоящий живой! Вот тогда я и полюбил хоккей всем сердцем!
Когда эти падлы займутся тем, что умеют. гонять на яхтах, ещё что , кроме хоккея. Ну там пусть фильмы снимает про футбол
+1
-1
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Сантёр Монтёр
Ответ b08r
Лучший тренер сезона однозначно. Все почести твои, Йозе!!! (Наверное даже Селянне не посмотрел 800 матчей за свою жизнь)
Мне бы телевизор , когда был маленьким, ща бы рулил
+4
-1
+3
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Fat Boy
- Вот вам папа в детстве какой хоккей подарил? Настольный? А мне подарил настоящий живой! Вот тогда я и полюбил хоккей всем сердцем!
+12
-1
+11
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b08r
Лучший тренер сезона однозначно. Все почести твои, Йозе!!! (Наверное даже Селянне не посмотрел 800 матчей за свою жизнь)
+5
0
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