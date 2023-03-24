Ротенберг о работе на лавке: «Это как совершить полет на истребителе, я как-то летал. Это похожая ситуация, когда нужно все учитывать»

сравнил работу на тренерской лавке с полетом на истребителе.

– Помимо чтения есть что-то, что помогает вам перезарядить батарейки?

– Хоккей дает мне силы, энергию. Это постоянная работа над собой. Мы летние сборы проводим со всей командой. Я на себя смотрю, что бы я хотел сделать, чтобы мне лучше самому подготовиться к сезону. Я десять лет занимался профессиональным хоккеем, и это серьезный срок. Плюс опыт работы с тренерами, их опыт, который у них есть с точки зрения практики, теории, книг, правильной подготовки к сезону.

Мне посчастливилось, могу сказать спасибо всем тренерам, с которыми я работал, смотрел как они готовятся, какие упражнения используют, как лучше подводят команду к сезону, как поддерживатют форму игроков и улучшают ее.

Место силы – это горы, воздух, природа, лес. Когда есть возможность, я хочу побыть в лесу и в спокойствии. Потому что вокруг нас много внимания и людей. Есть фраза: «Копим все силы и эмоции на игру». Это важная часть нашей работы, чтобы мы не растратили силы и не распылялись. Нужно эту энергию аккумулировать.

Например, Владимир Владимирович Юрзинов, который с нами работает, ежедневно на связи, говорит так: «Главное – хорошо подготовиться к игре, а главному тренеру надо еще лучше подготовиться и отдохнуть, чтобы хватило сил на всю игру». Потому что игроки тратят много сил физически. Но не меньше сил тратится на лавке, а, может, и больше. Это как совершить полет на истребителе, я как-то летал. Это похожая ситуация, когда нужно все учитывать.

– То есть в регулярном чемпионате вы 68 раз полетали на истребителе?

– Получается, да, с точки зрения моего подхода. Ради победы нужно все отдать. Бывает игра, когда нужно всю команду успокаивать, а бывает, что нужно ее завести и поднять народ. Это были 68 таких полетов на самых высоких скоростях с максимальной концентрацией и вниманием.

Не бывает ни одной игры, где нет ошибок, но их нужно минимизировать и нужно учитывать опыт предыдущей игры, чтобы лучше сыграть в следующем матче, – сказал главный тренер .