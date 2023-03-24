Ротенберг о работе на лавке: «Это как совершить полет на истребителе, я как-то летал. Это похожая ситуация, когда нужно все учитывать»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг сравнил работу на тренерской лавке с полетом на истребителе.

– Помимо чтения есть что-то, что помогает вам перезарядить батарейки?

– Хоккей дает мне силы, энергию. Это постоянная работа над собой. Мы летние сборы проводим со всей командой. Я на себя смотрю, что бы я хотел сделать, чтобы мне лучше самому подготовиться к сезону. Я десять лет занимался профессиональным хоккеем, и это серьезный срок. Плюс опыт работы с тренерами, их опыт, который у них есть с точки зрения практики, теории, книг, правильной подготовки к сезону.

Мне посчастливилось, могу сказать спасибо всем тренерам, с которыми я работал, смотрел как они готовятся, какие упражнения используют, как лучше подводят команду к сезону, как поддерживатют форму игроков и улучшают ее.

Место силы – это горы, воздух, природа, лес. Когда есть возможность, я хочу побыть в лесу и в спокойствии. Потому что вокруг нас много внимания и людей. Есть фраза: «Копим все силы и эмоции на игру». Это важная часть нашей работы, чтобы мы не растратили силы и не распылялись. Нужно эту энергию аккумулировать.

Например, Владимир Владимирович Юрзинов, который с нами работает, ежедневно на связи, говорит так: «Главное – хорошо подготовиться к игре, а главному тренеру надо еще лучше подготовиться и отдохнуть, чтобы хватило сил на всю игру». Потому что игроки тратят много сил физически. Но не меньше сил тратится на лавке, а, может, и больше. Это как совершить полет на истребителе, я как-то летал. Это похожая ситуация, когда нужно все учитывать.

– То есть в регулярном чемпионате вы 68 раз полетали на истребителе?

– Получается, да, с точки зрения моего подхода. Ради победы нужно все отдать. Бывает игра, когда нужно всю команду успокаивать, а бывает, что нужно ее завести и поднять народ. Это были 68 таких полетов на самых высоких скоростях с максимальной концентрацией и вниманием.

Не бывает ни одной игры, где нет ошибок, но их нужно минимизировать и нужно учитывать опыт предыдущей игры, чтобы лучше сыграть в следующем матче, – сказал главный тренер СКА.

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6 комментариев

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Hell MASTER
Ответ Sever12
Первый тренер в КХЛ который летал на истребители, как только тебя не развлекали Рома, пока ты не нашёл себя, или у нас прокат истребителей есть, но в конце концов, к нашему сожалению, ты остановился на хоккее))) лучше бы выбрал полеты, сейчас как раз есть где себя реализовать, ради вашей идеи.
Есть,за 15к баксов на миге29 .Даже видосики на ютубе есть.На 15км высоту летают.
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Персональные данные Номер 67327384
Скоро погружение в Мариинскую впадину. В 1/2 или в финале
+1
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забил на оборону
Роман Аркадичь молодец
Игрок и лётчик, тренерец!
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Jeff Lebowski
Бобёр затянулся - и полетел...
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Sever12
Первый тренер в КХЛ который летал на истребители, как только тебя не развлекали Рома, пока ты не нашёл себя, или у нас прокат истребителей есть, но в конце концов, к нашему сожалению, ты остановился на хоккее))) лучше бы выбрал полеты, сейчас как раз есть где себя реализовать, ради вашей идеи.
+4
0
+4
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Ми Ша
Остапа понесло …
Полёт с лавки ещё впереди
+3
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