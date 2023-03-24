РУСАДА про слова Ротенберга о том, что иностранцы не проходят допинг-контроль: «Тестирование проводится. В 2022 году и в начале 2023-го собрано более 90 проб»
РУСАДА отреагировало на слова Романа Ротенберга о тестировании иностранных хоккеистов.
Ранее главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР заявил: «РУСАДА проверяет всех наших игроков, а вот иностранцев не проверяет, потому что не имеет такого права».
«Тестирование иностранных спортсменов проводится, полномочия РУСАДА на них распространяются в связи с нахождением на территории страны или участием в соревнованиях, которые проводятся нашими спортивными организациями.
Допинг-контроль организуется по общим для всех спортсменов принципам, за счет ресурсов РУСАДА и в сотрудничестве с международными организациями.
Так, например, в 2022 году и в начале 2023 года собрано более 90 проб иностранных спортсменов, включая легионеров профессиональных клубов», – сообщили в пресс-службе РУСАДА.
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