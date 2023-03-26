Тамбиев о вылете «Адмирала»: «Серия очень интересная, наша команда выглядела достойно. Счастье «Ак Барса», что у них есть Билялетдинов»

считает, что « » повезло с .

68-летний специалист вернулся в штаб казанской команды по ходу текущего сезона после отставки Олега Знарка.

«Ак Барс» выиграл у « » серию второго раунда Кубка Гагарина (4-2, 3:1 в шестом матче) и вышел в финал Востока.

«Мы проспали начало игры, в течение двух периодов соперник полностью доминировал. Потом перестроились, в третьем периоде игра уже носила равный характер. Сегодня соперник был объективно сильнее и заслуженно победил.

Серия была очень интересной, наша команда выглядела достойно. У нас был уж очень сильный соперник, а также, что немаловажно, очень сильный тренер. Еще раз я убедился, почему у Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова] три Кубка Гагарина.

Я видел, как «Ак Барс» менялся в течение серии, какая философия и психология у команды. Счастье «Ак Барса», что у них есть такой тренер», – сказал главный тренер клуба из Владивостока.