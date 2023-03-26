Тамбиев о вылете «Адмирала»: «Серия очень интересная, наша команда выглядела достойно. Счастье «Ак Барса», что у них есть Билялетдинов»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев считает, что «Ак Барсу» повезло с Зинэтулой Билялетдиновым

68-летний специалист вернулся в штаб казанской команды по ходу текущего сезона после отставки Олега Знарка. 

«Ак Барс» выиграл у «Адмирала» серию второго раунда Кубка Гагарина (4-2, 3:1 в шестом матче) и вышел в финал Востока. 

«Мы проспали начало игры, в течение двух периодов соперник полностью доминировал. Потом перестроились, в третьем периоде игра уже носила равный характер. Сегодня соперник был объективно сильнее и заслуженно победил.

Серия была очень интересной, наша команда выглядела достойно. У нас был уж очень сильный соперник, а также, что немаловажно, очень сильный тренер. Еще раз я убедился, почему у Зинэтулы Хайдяровича [Билялетдинова] три Кубка Гагарина.

Я видел, как «Ак Барс» менялся в течение серии, какая философия и психология у команды. Счастье «Ак Барса», что у них есть такой тренер», – сказал главный тренер клуба из Владивостока. 

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10 комментариев

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Домингес Казань
с его слов если бы не Билл то он бы прошел Ак Барс)))ох уж этот везучий Ак Барс,вот так фартануло так фортануло,с другими тренерами Адмирал видимо обыграть невозможно)))даже проиграв серию не может достойно её принять,продолжает пиарится
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Andy
Он один собирается присутствовать на седьмом матче?
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Виталий Губарев
Ответ magentrumen
7 матч будет?
Ну да , меньше языком Тамбиеву надо было чесать . Может и прошли бы как
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Максут Дюсембинов
Адмирал - молодцы . Команда Реально молодцы просто не хватило сил . Но игроки все Адмирала им поклон низкий и успехов в будущим . Верю штаб тренерский оставят в Адмирале
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Ramil444
Ну когда ерунда разная не залетает и когда Серебряков не божит тяжело выигрывать)))
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Джесси Пинкман
Все верно. Адмирал просто красавчики. Ну а Билялетдинов сумел поставить игру, без него было все печально.
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Рузалия Лакербая
Вот тут он прав!
+4
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magentrumen
7 матч будет?
+2
-1
+1
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Кеша
Тамбиев молодец ! Настоящий профи ! Уважаю . По достоинству оценить соперника - победителя дорогого стоит .
+6
-1
+5
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Ыжык
Ну да, с немытым бобром не факт что в ПО бы попали.
+9
-2
+7
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