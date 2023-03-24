Билялетдинов о большинстве «Ак Барса»: «Адмирал» играет очень агрессивно. Мы пока не справляемся. Паники нет, серия продолжается»

высказался о поражении от « ».

«Ак Барс» проиграл дальневосточникам (1:2, 3-2 в серии) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Игра была интересная. Мы предполагали, что соперник очень агрессивно начнет первый период.

Не знаю, готовы мы были или не готовы, во всяком случае, не сыграли так, как должны были.

Неплохой был второй период, и в третьем, конечно, было создано достаточно моментов чтобы выиграть этот матч, но не забили. Готовимся дальше.

– Сильно ли эмоционально повлияла на игроков вторая пропущенная шайба? На третий период игроки вышли как будто подавленными.

– Я не могу сказать, что мы подавленными вышли на третий период. Ребята хорошо его провели, забили, могли еще забить.

– Что сломалось в реализации большинства «Ак Барса»?

– Видно, что соперник играет очень агрессивно против нашего большинства. К сожалению, мы пока не справляемся с этим. Будем думать и что-то менять.

– Паника вряд ли есть, но насколько неприятно снова лететь во Владивосток?

– Никакой паники нет. Серия продолжается. Мы едем играть.

– «Ак Барс» забивает мало голов, половину шайб забрасывает . Почему ему удается, а другим нет?

– И другие стараются, но не получается. Александр – мастер, игрок, который умеет забивать, он обязан это делать.

Я согласен, что другим тоже нужно забивать. Все должны к этому стремиться. Мы пытаемся. Нельзя сказать, что не пытаемся, но не получается.

– Что изменил «Адмирал» в последних трех играх?

– Есть изменения. Мы их видим.

– Насколько команде тяжело играть в режиме таких перелетов туда-обратно?

– Мы не привыкли к этому, в отличие от «Адмирала». Есть такое.

Но ситуация такая есть. Надо из нее выходить просто и все. Серьезно готовиться, – сказал главный тренер « ».