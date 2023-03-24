Леонид Тамбиев: «Один тренер сказал: если Кубок Гагарина не взяли – сезон в минус. Я для чего тут? Философия «Адмирала» – побеждать»

ответил на вопросы после матча против « ».

« » обыграл казанскую команду (2:1, 2-3 в серии) в пятой игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Тот факт, что у команды нет права на ошибку, эмоционально помогает или наоборот приносит дополнительное давление?

– Я вообще не знаю таких слов, как право на ошибку. Я таких слов даже не произношу. Есть игра – мы готовимся.

Мы выходим не играть, а побеждать. А как оно выйдет – течение вынесет. Философия наша – побеждать.

– Независимо того, как закончится серия, можете сказать, что этот сезон пошел в плюс «Адмиралу»?

– Один тренер, не хочу называть фамилию, сказал, что если Кубок Гагарина не взяли – конечно, сезон в минус. Для чего я тогда тут работаю?

Все хотят выиграть кубок и дойти до победы. Я ВХЛ всегда говорил: мне плей-офф не интересен, мне интересен Кубок Петрова. Всегда эту задачу ставил перед командой.

Правда, сейчас мы про Кубок Гагарина в команде вообще не говорим. Пройдем «Ак Барс» – будем про него говорить. Если пройдем... Я же не такой самоуверенный...

Если не пройдем, не будем говорить про . А если пройдем – наклеим какую-то наклейку. У нас пока ее нет – ни в раздевалке, ни в других местах, – сказал главный тренер «Адмирала».